Налоговики требуют признать экс-подрядчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске банкротом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области обратилась в арбитражный суд о признании ООО «СпецТрансСтрой» банкротом еще в июне. Налоговики заявили о наличии у компании задолженности в размере более 90 млн рублей. До этого иск о банкротстве компании подало ООО «СБ-Омега». Задолженность «СпецТрансСтроя» перед этим партнером, судя по документам суда, на тот момент составляла 5,7 млн рублей.
Как говорится в материалах арбитража от 7 августа, заявление «СБ-Омега» оставлено без рассмотрения, а налоговой — принято к производству. Рассмотрение дела намечено на конец сентября.
Напомним, в июне ТУАД расторг с компанией «СпецТрансСтрой» контракт за 340 млн рублей. 2 августа директора компании «СпецТрансСтрой» оштрафовали за задержку в реализации объектов в рамках нацпроекта «Чистая вода». 6 августа мэрия Новосибирска расторгла контракт с подрядчиком станции метро «Спортивная». Вчера стало известно, что мэрия Новосибирска расторгла с компанией договор на строительство Октябрьского моста.
Ранее редакция сообщала о том, что «СпецТрансСтрой» подал иск в суд в связи с расторжением контракта по станции метро «Спортивная».
Фото: Infopro54, автор- Михаил Мочалов.
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