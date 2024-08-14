Налоговики требуют признать экс-подрядчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске банкротом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области обратилась в арбитражный суд о признании ООО «СпецТрансСтрой» банкротом еще в июне. Налоговики заявили о наличии у компании задолженности в размере более 90 млн рублей. До этого иск о банкротстве компании подало ООО «СБ-Омега». Задолженность «СпецТрансСтроя» перед этим партнером, судя по документам суда, на тот момент составляла 5,7 млн рублей.

Как говорится в материалах арбитража от 7 августа, заявление «СБ-Омега» оставлено без рассмотрения, а налоговой — принято к производству. Рассмотрение дела намечено на конец сентября.

список дебиторов и кредиторов с указанием адресов и размера задолженности;

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

расчетную ведомость по заработной плате, подтверждающую задолженность;

расшифровку основных средств;

устав, свидетельство о регистрации в качестве юридического лица;

сведения о всех счетах должника в кредитных организациях;

сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных производств.

Суд потребовал от «СпецТрансСтроя» предоставить следующие документы:

Напомним, в июне ТУАД расторг с компанией «СпецТрансСтрой» контракт за 340 млн рублей. 2 августа директора компании «СпецТрансСтрой» оштрафовали за задержку в реализации объектов в рамках нацпроекта «Чистая вода». 6 августа мэрия Новосибирска расторгла контракт с подрядчиком станции метро «Спортивная». Вчера стало известно, что мэрия Новосибирска расторгла с компанией договор на строительство Октябрьского моста.

Ранее редакция сообщала о том, что «СпецТрансСтрой» подал иск в суд в связи с расторжением контракта по станции метро «Спортивная».