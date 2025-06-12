Глубина падения продаж на рынке новостроек в Новосибирске приближается к 60%

По итогам июня 2025 года падением продаж на первичном рынке недвижимости в Новосибирске составит 55-60%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой прогноз дал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Для сравнения, в апреле глубина рецессии была 34,5%, в мае – 50%.

Впрочем, такую динамику эксперт связывает с ажиотажным спросом на недвижимость в первом полугодии 2024 года, когда завершалось действие программы льготной ипотеки.

— Динамика продаж по застройщикам сильно отличается: от роста на 30%-70%, до минусовых показателей, когда число расторжений ДДУ превышает количество новых сделок, — констатировал Николаев.

По итогам мая в топ-10 по объемам продаж, по его словам, попали:

Компания «БРУСНИКА»

ГК «РАСЦВЕТАЙ»

ГК «КПД ГАЗСТРОЙ»

ГК «СОЮЗ»

ГК «ПОЛЯКОВ»

ГК «Первый Строительный Фонд»

ГК «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

ГК «СТРАНА»

ГК «МЕТА»

Напомним, за 5 месяцев 2025 года в Новосибирской области ввели более 1 млн кв метров жилья. Об этом сообщал региональный Минстрой со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Богомолова. 60% в этом объеме составляет ИЖС. В планах на год ввод 2,15 млн кв метров. Всего в регионе строится более 4,2 млн кв метров или 926 многоквартирных домов.

По данным аналитиков сервиса «Объектив РФ», по итогам 1 квартала в экспозиции в регионе было 27 552 лота или более 1 млн. 403 тыс. квадратных метров. При этом в продажу девелоперы предлагали около 836 тыс. квадратных метров или около 16 тыс. лотов. При текущем объеме остатков городу потребуется 3 года для реализации всего объема жилья в строящихся проектах, предупреждали эксперты сервиса.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ждут прихода еще двух федеральных застройщиков.