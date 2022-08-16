Рекламодателям

Новосибирская компания в два раза ускорила производство дверей

  • 16/08/2022, 11:53
Новосибирский производитель дверей «Мирадор» подвел итоги шести месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда»: в компании стали делать на 30% больше царговых дверей в смену.

Новосибирская компания в два раза ускорила производство дверейВ результате оптимизации производственных процессов на потоке производства царговых дверей увеличилась выработка: каждый работник в смену стал производить на треть больше. Также в два раза сократилось время изготовления и на треть уменьшились запасы в потоке, что позволит компании экономить до 6 млн рублей.

«Таких результатов нам удалось добиться благодаря устранению потерь. Мы внедрили планово-предупредительный ремонт, который позволил минимизировать количество поломок и простоев оборудования, организовали «супермаркет», проанализировав и сократив запасы пленки ПВХ и определив место хранения. Также на 400 метров сократили маршрут перемещения материалов в цехе, что позволило сэкономить время производства», – отметил генеральный директор ООО «Мирадор» Алексей Мартыненко.

Кроме того, в компании внедрили быструю переналадку оборудования: процесс сократился с 96,5 до 16,5 минут. Для этого организовали работу заточного участка и передали слесарю обязанности по подготовке фрез, изготовили тележки для хранения инструмента и проставочных колец, а также внедрили на рабочих местах систему 5С.

ООО «Мирадор» внедряет инструменты бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда» под кураторством Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. «Мирадор» стал одним из предприятий, которые посетили члены комиссии во время сертификации РЦК в мае 2022 года.

Сейчас в компании начинают тиражировать приобретенный опыт: уже началась оптимизация производства филёнок – изделий, выполняющих декоративную функцию. Далее примять инструментов бережливого производства начнут на потоке производства ПВХ-дверей.

СПРАВКА

ООО «Мирадор» – производитель дверей под брендом «Дубрава Сибирь», изготавливает межкомнатные двери и арки. Количество сотрудников – 80 человек.

Основная задача национального проекта «Производительность труда» – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта оказывает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, созданный на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Участниками нацпроекта уже стали 66 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается. К 2024 году в проект должно войти 190 новосибирских компаний.

Фото предоставлено АИР НСО

421

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : производительность труда нацпроекты России АИР НСО


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Екатерина Кузнецова: У нас нет фразы «слишком много»!

Все материалы
Лента новостей

Центр охраны материнства и детства на Алтае подорожал на 30%

16/08/2022, 13:32

Ремонтные работы на Ватутина ускоряют перед отопительным сезоном

16/08/2022, 13:17

Определен подрядчик, который отремонтирует Ленинградский мост в Омске

16/08/2022, 12:44

Больше половины новосибирцев недовольны состоянием общественного транспорта

16/08/2022, 12:25
Популярное

Wildberries сменил название сайта

16/08/2022, 10:13

За хранение велосипеда в подъезде можно получить штраф 5 до 15 тысяч рублей

15/08/2022, 17:40

Почему МФО могут отказать в выдаче займа

15/08/2022, 12:51

Новости компаний

Сибирский Сбербанк выдал более 8 тысяч кредитов по социально-значимым ипотечным программам

16/08/2022, 10:48

Вебинар «Построение эффективной стратегии бизнеса» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

15/08/2022, 15:51

ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос на 40%

15/08/2022, 15:35

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска