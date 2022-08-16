Новосибирская компания в два раза ускорила производство дверей

В результате оптимизации производственных процессов на потоке производства царговых дверей увеличилась выработка: каждый работник в смену стал производить на треть больше. Также в два раза сократилось время изготовления и на треть уменьшились запасы в потоке, что позволит компании экономить до 6 млн рублей.

«Таких результатов нам удалось добиться благодаря устранению потерь. Мы внедрили планово-предупредительный ремонт, который позволил минимизировать количество поломок и простоев оборудования, организовали «супермаркет», проанализировав и сократив запасы пленки ПВХ и определив место хранения. Также на 400 метров сократили маршрут перемещения материалов в цехе, что позволило сэкономить время производства», – отметил генеральный директор ООО «Мирадор» Алексей Мартыненко.

Кроме того, в компании внедрили быструю переналадку оборудования: процесс сократился с 96,5 до 16,5 минут. Для этого организовали работу заточного участка и передали слесарю обязанности по подготовке фрез, изготовили тележки для хранения инструмента и проставочных колец, а также внедрили на рабочих местах систему 5С.

ООО «Мирадор» внедряет инструменты бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда» под кураторством Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. «Мирадор» стал одним из предприятий, которые посетили члены комиссии во время сертификации РЦК в мае 2022 года.

Сейчас в компании начинают тиражировать приобретенный опыт: уже началась оптимизация производства филёнок – изделий, выполняющих декоративную функцию. Далее примять инструментов бережливого производства начнут на потоке производства ПВХ-дверей.

СПРАВКА

ООО «Мирадор» – производитель дверей под брендом «Дубрава Сибирь», изготавливает межкомнатные двери и арки. Количество сотрудников – 80 человек.

Основная задача национального проекта «Производительность труда» – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта оказывает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, созданный на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Участниками нацпроекта уже стали 66 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается. К 2024 году в проект должно войти 190 новосибирских компаний.