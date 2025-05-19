Поступление доходов в бюджет Новосибирской области отстает от планов

На 19 мая в бюджет региона поступило 98 млрд рублей доходов. Из них — 89 млрд собственные доходы бюджета. Исполнение плана по доходам составило 29,4%. Об этом на оперативном совещании сообщил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

— В динамике исполнение по доходам на 10% отстает от плана. Основная причина — налог на прибыль. Ситуация с ним не выравнивается, — констатировал министр.

Напомним, по итогам 2024 года недоимка по налогам в консолидированный бюджет Новосибирской области составила 6,5 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом задолженность налогоплательщиков выросла на 700 млн рублей. Ключевой тренд 2024 года: больше всего долгов накопилось по налогу на прибыль организаций — почти 30% или 1,9 млрд рублей. Генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания», президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Сергей Карпекин не исключал, что рост задолженности по налогу на прибыль связан с недоступностью кредитных ресурсов для предприятий.

По расходам на данный момент профинансирована треть годового плана. Эта работа идет по графику и без сбоев.

— Основные усилия сейчас направлены на то, чтобы профинансировать контрактуемые обязательства, — пояснил Голубенко.

Дефицит бюджета на 19 мая составляет 26 млрд рублей. Для финансирования расходов используются временно свободные остатки средств бюджетных учреждений, находящиеся на счетах.

Напомним, при майских поправках бюджета на создание концессионных школ, строительство которых было провалено подрядчиком, из бюджета решено выделить 3,8 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что все концессионные школы снесут в Новосибирске.