На принудительное лечение отправили больного туберкулезом в Новосибирске

В Новосибирской области жителя Кыштовского района принудительно отправили лечиться от туберкулёза.

По решению суда 27-летнего мужчину еще в 2024 году должны были госпитализировать в противотуберкулёзный диспансер для обследования и лечения. Однако он несколько месяцев скрывался от медиков и судебных приставов, зная о необходимости лечения.

Как сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области, только в феврале 2025 приставам удалось найти и задержать гражданина. Его обнаружили около больницы, когда он приносил передачу для своего родственника, который лечился от травмы.

— Больного оперативно доставили в туберкулезное отделение, откуда увезли на лечение в Новосибирск, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что самое необычное арестованное имущество должников назвали приставы в Новосибирске. Среди них байк, скафандр и вертолетный двигатель.