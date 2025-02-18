На принудительное лечение отправили больного туберкулезом в Новосибирске

В Новосибирской области жителя Кыштовского района принудительно отправили лечиться от туберкулёза.
По решению суда 27-летнего мужчину еще в 2024 году должны были госпитализировать в противотуберкулёзный диспансер для обследования и лечения. Однако он несколько месяцев скрывался от медиков и судебных приставов, зная о необходимости лечения.
Как сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области, только в феврале 2025 приставам удалось найти и задержать гражданина. Его обнаружили около больницы, когда он приносил передачу для своего родственника, который лечился от травмы.
— Больного оперативно доставили в туберкулезное отделение, откуда увезли на лечение в Новосибирск, — говорится в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что самое необычное арестованное имущество должников назвали приставы в Новосибирске. Среди них байк, скафандр и вертолетный двигатель.
Источник фото: ГУ ФССП по Новосибирской области
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