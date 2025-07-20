ФАС России предлагает заморозить цены на школьные товары в Новосибирске

Летняя пора для многих родителей не только пора отпусков, но и подготовки ребенка к школе: покупке школьной формы, канцелярии и других необходимых товаров. ФАС России напомнила продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения. При выявлении признаков нарушений антимонопольных норм служба будет принимать меры.

— Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году, — говорится в сообщении антимонопольного органа.

Стоит отметить, что цены на школьные товары не регулируются государством. Продавцы вправе устанавливать их самостоятельно, исходя из спроса и предложения. Но ФАС России следит за тем, чтобы участники рынка не злоупотребляли доминирующим положением или не заключали антиконкурентные соглашения.

В 2024 году некоторые торговые сети поддержали инициативу антимонопольной службы и не поднимали цены на школьные товары. Кроме того, вводились скидки и акции.

Напомним, в 2024 году расходы новосибирских родителей на сборы детей в школу в среднем составили 13 700 рублей, что на 10% больше по сравнению с 2023 годом. По данным опроса SuperJob, каждый одиннадцатый родитель утверждал, что взял кредит на покупку самого необходимого для учебы.

В прошлом году президент России предложил идею использовать остаток маткапитала до 10 рублей на подготовку к учебному году. Подобную идею поддержали 65% новосибирских родителей. Еще 16% опрошенных высказали критику по поводу этой инициативы. Их не устраивала сумма, которую предлагается использовать.

Ранее редакция сообщала, что влияние нового ГОСТа на стоимость школьной формы в Новосибирске оценили эксперты. Услуги по ее пошиву в регионе сегодня предлагают более 700 компаний.