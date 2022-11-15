За соблюдением прав работников шахты «Листвяжная» на Кузбассе наблюдает прокуратура

Генпрокуратура проанализировала итоги масштабных проверок на горнодобывающих предприятиях Кузбасса. Проверки проводились после трагических событий на шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года. Контроль и координация работы были возложены на заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина.
— Во исполнение указания Демешина прокуратурой Кузбасса неоднократно проводились проверки на шахте «Листвяжная», в том числе по обращениям шахтеров, принятых им на личном приеме. В целях устранения нарушений законов и их недопущения прокуратурой региона внесено представление, принесен протест, объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства в области промышленной безопасности, возбуждено 37 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушениями требований промышленной безопасности, государственных нормативных требований охраны труда и других, в суд направлено исковое заявление, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Для безопасной эксплуатации шахты закуплены 1 880 новых самоспасателей на сумму 32,9 млн руб., выполнены мероприятия по локализации последствий аварии и восстановлению горных выработок и инфраструктуры, приведению последней в соответствии с действующими техническими требованиями, восстановлению устойчивого проветривания горных выработок (восстановлено 106 вентиляционных сооружений), многофункциональной системы безопасности угольной шахты и ее подсистемы: система аэрогазового контроля, позиционирования и оповещения, пылевзрывозащиты, противопожарной защиты и другие.
Ранее редакция сообщала о задержании собственника шахты «Листвяжная». Принадлежащая ему компания ему компания также принимает участие в строительстве ледового дворца спорта в Новосибирске.
Фото с сайта прокуратуры Новосибирской области
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