За соблюдением прав работников шахты «Листвяжная» на Кузбассе наблюдает прокуратура

Генпрокуратура проанализировала итоги масштабных проверок на горнодобывающих предприятиях Кузбасса. Проверки проводились после трагических событий на шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года. Контроль и координация работы были возложены на заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина.

— Во исполнение указания Демешина прокуратурой Кузбасса неоднократно проводились проверки на шахте «Листвяжная», в том числе по обращениям шахтеров, принятых им на личном приеме. В целях устранения нарушений законов и их недопущения прокуратурой региона внесено представление, принесен протест, объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства в области промышленной безопасности, возбуждено 37 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушениями требований промышленной безопасности, государственных нормативных требований охраны труда и других, в суд направлено исковое заявление, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Для безопасной эксплуатации шахты закуплены 1 880 новых самоспасателей на сумму 32,9 млн руб., выполнены мероприятия по локализации последствий аварии и восстановлению горных выработок и инфраструктуры, приведению последней в соответствии с действующими техническими требованиями, восстановлению устойчивого проветривания горных выработок (восстановлено 106 вентиляционных сооружений), многофункциональной системы безопасности угольной шахты и ее подсистемы: система аэрогазового контроля, позиционирования и оповещения, пылевзрывозащиты, противопожарной защиты и другие.

Напомним, взрыв на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная», принадлежащей компании АО ХК «СДС-Уголь». В результате происшествия погиб 51 человек, 106 человек пострадал. Среди погибших — 5 спасателей, участвовавших в горноспасательных работах. В 2021 году Ростехнадзор сообщил, что в «Листвяжной» было проведено 127 проверок. При этом в Едином реестре проверок отображено только 10 контрольно-надзорных мероприятий до ноября 2021 года. Всего одно из них — в апреле 2021 года — проводило Сибирское управление Ростехнадзора. Девять раз шахта приостанавливала работу. Общая сумма штрафов составила свыше 4 млн рублей. После трагедии о многочисленных нарушениях стали сообщать сами работники компании ООО «СДС-Уголь». Горняки рассказали журналистам, как периодически проклеивали скотчем датчики, фиксирующие уровень метана, — руководство не останавливало работы на шахте при 4%-ном уровне содержания метана, чтобы выполнить план, спущенный сверху владельцами, хотя уже при 1,5% работы должны останавливаться.

Ранее редакция сообщала о задержании собственника шахты «Листвяжная». Принадлежащая ему компания ему компания также принимает участие в строительстве ледового дворца спорта в Новосибирске.