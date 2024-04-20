Минприроды ищет новое место для центра реабилитации диких животных в Новосибирске

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин сообщил, что обсудил с директором природоохранной инспекции развитие внутреннего туризма и создание реабилитационного центра для диких животных.
— В Кудряшовском бору по юридическим причинам не получилось создать базу для центра, поэтому согласовываем другое место, — отметил чиновник.
Как уточнили редакции Infopro54 в пресс-службе министерства, в Кудряшевском бору центр не получилось разместить из-за того, что речь идет о федеральных землях.
— Сейчас рассматривается участок на Кубовой. О площади до получения согласования говорить рано, — пояснили редакции, — В центре будет все необходимое, чтобы, например, вылечить сбитого лося и отправить его в заказник для реабилитации под наблюдением наших специалистов. Акцент будет именно на сбитых, раненых, брошенных животных, которые будут проходить лечение и выпускаться в заказник. Домашние животные приниматься на лечение не будут.
В настоящее время в регионе дикие животные проходят реабилитацию в Новосибирском зоопарке, а также в волонтерском объединении Центр реабилитации диких животных.
Ранее редакция сообщала о том, как в Новосибирске спасали тяжелобольную неясыть из Перми.
Фото из телеграм-канала Минприроды Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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