Минприроды проверяет ущерб от ДТП с разливом ядовитой жидкости под Новосибирском

В связи с опрокидыванием грузовика в пяти километрах от посёлка Орловка Кыштовского района Новосибирской области, который перевозил жидкость для обработки буровых скважин, проводится проверка. Информация об инциденте поступила в министерство от Главного управления МЧС России по Новосибирской области 17 марта 2025 года.

В тот же день министерство организовало отбор проб поверхностных вод для анализа на предмет превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. На момент подготовки данной информации результаты лабораторных испытаний ещё не были получены. После того, как они станут известны, будет принято решение о наличии ущерба водному объекту. Об этом сообщили в Минприроды в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

По информации, предоставленной Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области, в день инцидента специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» взяли пробы воды из рек Большая Черемшанка и Уй. Пробы были исследованы на содержание вредных химических веществ, таких как аммиак, нитриты, нитраты, нефтепродукты, фенол, АПАВ, рН и запах. Результаты показали, что содержание вредных веществ в воде соответствует уровню фоновых концентраций, которые были зафиксированы выше места аварии.

Также были взяты пробы питьевой воды у посёлка Орловка. Анализ показал, что в воде отсутствуют вредные вещества, такие как аммиак, нитриты, нитраты, нефтепродукты, фенол, сульфаты, железо, а также АПАВ (поверхностно-активные вещества), рН и запах. Это свидетельствует о том, что питьевая вода соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологических норм.

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