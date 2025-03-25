Незаконную перевозку карьерного экскаватора пресекли под Новосибирском

Несанкционированная перевозка деталей карьерной техники была зафиксирована на дороге в Искитимском районе К-28 «72 км а/д «Р-256» — Легостаево — Чемское — 76 км а/д «К-16». На участке работал передвижной пункт весогабаритного контроля Территориального управления автомобильных дорог.

По прибытии на место специалисты ТУАДа обнаружили три трала с деталями карьерного экскаватора. Однако водители этих транспортных средств отсутствовали.

В ходе инструментального контроля было выявлено нарушение правил перевозки, а именно превышение габаритов транспортных средств. По данному факту инспектор Ространснадзора составил административный протокол. Сейчас устанавливают лица, ответственных за организацию этой перевозки.

— ТУАД напоминает всем владельцам предприятий, осуществляющих отгрузку инертных и других материалов, о необходимости соблюдения весовых параметров, в целях осуществления сохранности автомобильных дорог нашей области. А также об административной ответственности грузоотправителей за нарушения статьи 12.21.1 КоАП Российской Федерации в виде штрафа до 400 тысяч рублей, — говорится в сообщении ТУАД Новосибирской области.

Кроме того, дорожники напоминают о весеннем ограничении движения большегрузного транспорта по дорогам региона, которое будет действовать с 10 апреля по 9 мая. Соответствующий приказ уже подписан.

Ранее редакция сообщала о том, что при ДТП под Новосибирском разлилась опасная жидкость. Грузовик с цистернами перевернулся в одном из районов области.