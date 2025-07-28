Минстрой подал иск на миллиарды к генподрядчику ледовой арены в Новосибирске

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление в отношении генподрядчика строительства многофункциональной ледовой «Сибирь-Арены» — ООО ЭлинАльфа». Истцом выступает ГКУ «Арена», подведомственное Минстрою Новосибирской области. Суть финансовых претензий не уточняется.

Сумма исковых требований — 6,527 млрд рублей. Заявление ока не принято к производству.

Стоит отметить, что это уже не первый иск регионального правительства к московской компании. В марте 2024 года ГКУ «Арена» уже обращалось в арбитражный суд с иском о взыскании с «ЭлинАльфа» такой же суммы. В рамках судебного разбирательства в апреле 2024 года на счета генподрядчика был наложен арест, который позже компании удалось оспорить. При этом ответчик, в свою очередь, направил встречный иск, потребовав вернуть долг в размере 1,6 млрд руб.

При этом, в Арбитражном суде в настоящее время рассматривается еще одно дело, фигурантами которого являются ГКУ «Арена» и ООО «ЭлинАльфа». По нему, структура Минстроя требует от генподрядчика 3,389 млрд рублей неосновательного обогащения по госконтракту, а исполнитель контракта — долг в 3,325 млрд рублей. Очередное заседание назначено на 30 июля.

Напомним, «Элинальфа» возводила новую многофункциональную ледовую арену для ГКУ «Арена». Комплекс рассчитан на 10,5 тысяч зрителей и открылся в августе 2023 года. Первоначально его планировали запустить к молодежному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске в декабре 2022 года. С дополнительным оборудованием стоимость проекта составила около 16 миллиардов рублей.

Ранее редакция сообщала, что проектную документацию очистных сооружений к ЛДС Арена скорректируют за 22,4 млн.