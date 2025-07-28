В Новосибирске определились с пятым мостом через Обь

Главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин сообщил, что после завершения четвертого моста через Обь с большой долей вероятности в городе начнется строительство Нижне-Ельцовского моста.

— Именно его департамент транспорта включил в программу развития до 2030 года. Следующим, скорее всего, станет Матвеевский мост, а уже за ним — Заельцовский, — цитируют Штурбабина «Новосибирские новости».

Стоит отметить, что проект планировки территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и береговой линией реки Оби, в Первомайском и Советском районах (на фото) был утвержден в феврале 2025 года постановлением мэра Максима Кудрявцева.

На правом берегу Нижне-Ельцовский мост, судя по документации, начнется в районе станции Нижняя Ельцовка и пройдет в створе дороги через садовые общества «Импульс», «Парус», «Темп», «Отдых-1», а также рядом с кладбищем Южное-1. В перспективе он должен соединиться с Восточным обходом.

На левом берегу мост пройдет южнее Краснообска — от п. Юный Ленинец (с выездом на Советское шоссе). Здесь он также проходит через садовые общества. Жительница одного из этих СНТ говорит, что пока владельцев домов и участков о строительстве не предупреждают. В местных чатах эта тема также не обсуждается. С другой стороны, жителей насторожил масштабный ремонт подъездной дороги к повороту на Юный Ленинец в которую вкладываются большие деньги. Он стартовал в 2025 году.

— Зачем такие вложения в дорогу, которая ведет в СНТ, — не понятно, — говорит собеседница редакции.

Она пояснила, информация о том, что через садовые общества пройдет новый мост появилась несколько лет назад. При этом еще 5 лет назад в продаже были участки под строительство домов, которые находятся в створе строительства. Люди их покупали и сейчас многие уже построились. Причем, большинство домов в локации скорее характерны для коттеджного поселка, чем для дачного общества. Во многих люди живут круглый год, есть прописка.

— Мы уже несколько лет знаем, что по нашему СНТ пройдет мост. Уже изучили всю доступную документацию. Например, от нашего дома до него примерно 210 метров. В целом под снос попадают несколько десятков домов. Но тем, кто останется, вряд ли будет комфортно. Жить рядом с крупной стройкой, а потом с оживленной трассой не те условия, которые определили для себя люди, вкладывая деньги в загородный дом, — отметила собеседница редакции.

С другой стороны, начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин в мае прошлого года, выступая на заседании комиссии по внесению изменений в генплан города, заявлял, что пятый мост через Обь из Нижней Ельцовки позволит увести трафик из Академгородка, увеличит доступность ЦКП «Скиф» в Кольцово, в том числе до аэропорта Толмачево, а также разгрузит дамбу ОбьГЭС.

Матвеевский мост будет брать начало в створе улицы Одоевского, Заельцовский — в районе улицы Сухарной.

Стоит отметить, что о строительстве двухуровневой развязки в районе Матвеевки впервые объявили в 2015 году. Она должна улучшить дорожную обстановку в районе железнодорожной станции Матвеевка. В дальнейшей перспективе ее также планировали соединить со строящимся сейчас Восточным обходом. Развязка необходима для увеличения пропускной способности Бердского шоссе и сокращения времени в пути от новосибирского Академгородка до аэропорта «Толмачёво», а также обеспечит перспективный выход на мост через р. Обь в Матвеевском створе, отмечали в мэрии Новосибирска и правительстве области.

Всего в генплане города заложено семь автомобильных мостов. Ранее мэр Анатолий Локоть заявлял, что следующей задачей к которой приступит город, после завершения четвертого моста, будет строительство Южного транзита частью которого является Бугринский мост.

Ранее редакция сообщала о том, что четвертый мост, который будет платным, планируют сдать в эксплуатацию в конце 2025 года. Разработка проекта стартовала в 2014 году.