Новосибирцам назвали признаки того, что пора сменить работу

Согласно статистике, в России люди меняют работу в среднем раз в 3,5 года. Уход из привычной компании – серьёзное решение.

По словам практического психолога Ольги Баженовой, одной из причин увольнения является неудовлетворённость руководством. Зачастую необоснованные требования и авторитарный стиль управления могут вызывать у сотрудников сильное желание покинуть команду. Эксперт рекомендует оценить ситуацию: возможно ли изменить ситуацию через конструктивный диалог.

Кроме того, подтолкнуть человека к увольнению могут: скучная и монотонная работа, низкая оплата труда, а также чрезмерное количество переработок без должной компенсации.

— Если вы постоянно тратите на работу больше времени, чем оговорено в контракте, это может негативно сказаться на здоровье и личной жизни. Важно определить, готовы ли вы продолжать в таком режиме, или стоит поискать место с возможностью создать баланс между работой и отдыхом для сотрудников. Иногда полезно самим пересмотреть приоритеты и обсудить с начальством возможность сокращения количества обязанностей, — пояснила специалист Горсайту.

Ольга Бажина подчеркнула, что важно понять, есть ли баланс между усилиями и получаемыми результатами. Если удовлетворения от деятельности нет и человек присутствует на работе формально, это первый сигнал того, что пора подумать об увольнении.

Также не способствуют рабочему настроению: постоянное давление со стороны руководства и завышенные требования и нездоровая атмосфера в коллективе.

При этом специалист отдела кадров Елена Путилина советует оставаться на рабочем месте до тех пор, пока вы способны всё это терпеть. Она подчеркивает, что важно помнить, наниматели с осторожностью относятся к тем, кто склонен к частым увольнениям.

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