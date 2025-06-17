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Минстрой предложил удвоить плату за воду для некоторых россиян

  • 17/06/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Минстрой предложил удвоить плату за воду для некоторых россиян
Расходы на коммуналку вырастут в квартирах без счетчиков

Минстрой России предложил вдвое увеличить повышающий коэффициент для расчёта платы за воду в квартирах без счётчиков — с 1,5 до 3. Проект постановления уже опубликован, его обсуждение продлится до 3 июля. Если изменения примут, платить по нормативу станет в три раза дороже, чем по фактическому расходу.

Напомним, что если в квартире нет индивидуальных счётчиков воды, расходы рассчитывают по нормативам. В Новосибирске, к примеру, норматив для горячей воды — около 3,687 куб. м на человека, для холодной — 5,193 куб. м. Затем эту цифру умножают на тариф.

В большинстве домов города установлены общедомовые приборы учёта воды. Они работают вместе с индивидуальными счётчиками, которые есть в квартирах. Если показания общедомового прибора превышают сумму потребления воды жильцами с индивидуальными счётчиками и нормативные показатели по квартирам без счётчиков, плату могут увеличить.

В этом случае плату могут увеличить только для квартир без счётчиков. Остальные платят по показаниям индивидуальных приборов учёта. Однако есть предел такого повышения. Он определяется повышающим коэффициентом. В большинстве регионов России этот коэффициент сейчас составляет 1,5. В Москве он вдвое выше.

Председатель правления Союза управляющих компаний «ЕДИНСТВО» Александр Синица отметил, что повышение коэффициента для расчёта платы за воду в квартирах без счётчиков сподвигнет людей на их установку.

— Во время ввода коэффициента многие начали устанавливать счетчики и следить за показаниями. Когда коэффициент умножается на два, такую переплату мало кто захочет. По поводу общедомовых можно не беспокоиться, их уже поставили организации, потому что их обязывали это сделать. А там, где их нет, значит нет таких технических возможностей (подвальных помещений, магистралей дополнительных). Но и в этом случае были созваны комиссии и составлены акты о невозможности установки, — отметил Синица.

Глава союза УК также отметил, что в большинстве случаев счетчиков нет в ветхом жилье (2-3-этажки). Но здесь все упирается в техническую невозможность установки.

— Сегодня счетчики не ставят люди, которые безразличны к своим финансовым доходам, либо у них нет такой возможности, например, стояки проходят под полами, — подчеркнул председатель.

Согласно закону «Об энергоснабжении», жильцы должны были установить индивидуальные счётчики холодной и горячей воды ещё до осени 2019 года. Однако это требование до сих пор выполнено не полностью.

По данным Росстата, которые приводит Минстрой, в прошлом году:

  • счётчиками холодной воды были оснащены 84% жилых помещений;
  • горячей водой, подаваемой по центральному водопроводу, оборудованы 87% домов.

В Москве ситуация иная. Осенью 2023 года в столице уже вдвое повысили коэффициент —  до 3. Уровень оснащённости индивидуальными приборами учёта воды в городе сегодня составляет 90%, что на 10 процентных пунктов больше, чем в предыдущие годы.

Напомним, с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги вырастут по всей стране. Больше всего подорожание почувствуют жители Пермского края, Архангельской и Кемеровской областей. Там тарифы вырастут на 19,8–21,1%.

Ранее редакция сообщала о том, что более 40 тысяч новосибирцев получат иски из-за долгов по капремонту от Фонда ЖКХ. Еще около миллиарда рублей задолженности накопилось на спецсчетах УК и ТСЖ.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : плата жкх Горячая вода


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