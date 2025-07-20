Минтранс подал очередной иск к концессионеру четвертого моста

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил очередной иск регионального Минтранса к ООО «Сибирская концессионная компания» (дочерняя структура группы «Вис»), которое занимается строительством четвертого моста в мегаполисе. Сумма исковых требований по нему составляет 11,9 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Стоит отметить, что это уже не первый иск Минтранса к концессионеру моста. Ранее правительство уже предъявило ряд исков к ООО «Сибирская концессионная компания» с требованием о взыскании неустоек по соглашению на возведение переправы. Один из них был удовлетворен.

Напомним, в 2017 году ООО «Сибирская концессионная компания» выиграло концессию на строительство четвёртого моста. Компания сделала шаг на снижение по двум основным критериям, выставленным на торги: по 50 млн руб — на федеральный грант (на старте был 26, 277 млрд руб) и на минимальный гарантированный доход (47,142 млрд). После оценки всех критериев победитель набрал 100 баллов.

Мост планировали сдать до конца 2022 года. Однако дату неоднократно переносили. Пока запуск движения по мосту ожидается в 2025 году. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область получит дополнительные 3 млрд рублей на завершение строительства моста через Обь.