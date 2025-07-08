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Четвертый мост в Новосибирске хотят открыть до конца года

  • 08/07/2025, 10:00
Автор: Артем Рязанов
Четвертый мост в Новосибирске хотят открыть до конца года
Завершение работ на одной из развязок ожидается в 2026 году

«Сибирская концессионная компания» намерена расширить штат рабочих на строительстве четвёртого моста в Новосибирске. Сейчас там трудятся 360 работников и 40 машин. После получения гранта в 2,8 миллиарда рублей компания планирует нанять ещё 800-1000 сотрудников. Если средства поступят на следующей неделе, уже к концу июля на объекте будут работать 1000 человек.

Генеральный директор компании Сергей Юдин сообщил ТАСС, что грант почти согласован. Он также добавил, что в 2024 году компания вложила в проект 2,3 миллиарда рублей из собственных средств, чтобы продолжить работы. Юдин отметил, что основной этап строительства планируют завершить до конца года.

По его словам, одну из развязок полностью сдадут в 2026 году. Однако, как подчеркнул Юдин, это не повлияет на сквозное движение.

В 2017 году ООО «Сибирская концессионная компания», входящая в ГК «ВИС», выиграла конкурс на строительство четвёртого моста через Обь, предложив наиболее выгодные условия по двум ключевым параметрам: федеральный грант и минимальный гарантированный доход.

Изначально стоимость проекта оценивалась в 26,277 миллиарда рублей. Планировалось завершить строительство к концу 2022 года, но сроки неоднократно сдвигались. Теперь открытие движения по мосту ожидается в конце 2025 года. За время работ стоимость проекта увеличилась на 9 миллиардов рублей.

Ранее редакция сообщала о сроках завершения ремонта на Димитровском мосту. В зиму будет запущено движение по шести полосам.

Источник фото: скриншот с видео Группы «ВИС», автор- пресс-служба

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Четвертый мост строительство


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