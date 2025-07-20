В Новосибирске закупят вакцину от клещевого энцефалита

В Новосибирске объявлен аукцион на поставку 150 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. В соответствии с документом, победитель электронного аукциона должен будет поставить 150 000 доз. Начальная цена — 60,9 млн рублей.

Стоит отметить, что весной текущего года в регионе была проведена аналогичная закупка.

Напомним, что в Новосибирской области летом 2025 года зарегистрировано 12 294 укуса клещей, из них 6263 укуса приходится на Новосибирск. На втором месте Искитимский район — 1 138, на третьем — Бердск (758 укусов). По данным регионального МЧС, от клещевого энцефалита умерли четыре человека. Лечение от этого заболевания прошли 58 человек.

В 2024 году в регионе было зафиксировано более 14 тысяч укусов клещей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области подскочили цены на репелленты от клещей.