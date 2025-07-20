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В Новосибирске закупят вакцину от клещевого энцефалита

  • 20/07/2025, 13:00
Автор: Оксана Мочалова
В Новосибирске закупят вакцину от клещевого энцефалита
Начальная цена контракта — почти 61 млн рублей

В Новосибирске объявлен аукцион на поставку 150 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. В соответствии с документом, победитель электронного аукциона должен будет поставить 150 000 доз. Начальная цена — 60,9 млн рублей.

Стоит отметить, что весной текущего года в регионе была проведена аналогичная закупка.

Напомним, что в Новосибирской области летом 2025 года зарегистрировано 12 294 укуса клещей, из них 6263 укуса приходится на Новосибирск. На втором месте Искитимский район — 1 138, на третьем — Бердск (758 укусов). По данным регионального МЧС, от клещевого энцефалита умерли четыре человека. Лечение от этого заболевания прошли 58 человек.

В 2024 году в регионе было зафиксировано более 14 тысяч укусов клещей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области подскочили цены на репелленты от клещей.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : тендер клещевой энцефалит вакцина


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