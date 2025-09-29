В России вырастет максимальная сумма пособия по беременности и родам

В 2026 году максимальные выплаты по беременности и родам увеличатся до 955,8 тыс. рублей. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей вырастет до 83 тыс. рублей ежемесячно. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда журналистам.

Также в следующем году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности превысит 207 тысяч рублей в месяц.

В 2026 году на страховые выплаты по временной нетрудоспособности в рамках обязательного социального страхования в целом по России предусмотрено около 1,4 триллиона рублей.

Напомним, с 1 января 2025 года в Новосибирской области изменились размеры пособий по беременности и родам:

минимальная сумма в этом году составляет 123 943 рубля;

максимальная — 794 355,8 рублей,

максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет — 69 тысяч, минимальная — 10 тысяч рублей.

Пособие выплачивается единовременно за 140 дней декретного отпуска.

Рассчитывают его исходя из среднего заработка за два года до начала декрета. Для получения нужно подать заявление работодателю, который затем передает данные в региональное отделение СФР.

Если в семье двое и более детей младше 1,5 лет, пособие выплачивается на каждого. Однако максимальный размер пособия на всех детей не может быть больше 100% среднего заработка родителя. Пособие выплачивается до достижения ребёнком 1,5 лет, даже если получатель вышел на работу, уточняется на Госуслугах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили отменить социальные пенсии для мигрантов.