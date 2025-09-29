В России вырастет максимальная сумма пособия по беременности и родам

В 2026 году максимальные выплаты по беременности и родам увеличатся до 955,8 тыс. рублей. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей вырастет до 83 тыс. рублей ежемесячно. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда журналистам.
Также в следующем году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности превысит 207 тысяч рублей в месяц.
В 2026 году на страховые выплаты по временной нетрудоспособности в рамках обязательного социального страхования в целом по России предусмотрено около 1,4 триллиона рублей.
Напомним, с 1 января 2025 года в Новосибирской области изменились размеры пособий по беременности и родам:
Пособие выплачивается единовременно за 140 дней декретного отпуска.
Рассчитывают его исходя из среднего заработка за два года до начала декрета. Для получения нужно подать заявление работодателю, который затем передает данные в региональное отделение СФР.
Если в семье двое и более детей младше 1,5 лет, пособие выплачивается на каждого. Однако максимальный размер пособия на всех детей не может быть больше 100% среднего заработка родителя. Пособие выплачивается до достижения ребёнком 1,5 лет, даже если получатель вышел на работу, уточняется на Госуслугах.
Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили отменить социальные пенсии для мигрантов.
Источник фото:Freepik / Автор — prostooleh
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru