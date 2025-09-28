Следом за МРОТ в 2026 году у новосибирцев вырастут больничные и декретные

Повышение МРОТ с 2026 года повлечёт за собой увеличение минимального размера больничных, декретных и отпускных. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

— Она (сумма минимального размера оплаты труда) влияет на различные аспекты, в том числе на заработную плату, отпускные и командировочные, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, а также на страховые взносы, — процитировал Машарова ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что на уже назначенную пенсию повышение МРОТ не влияет.

Отметим, что на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предстоящей индексации МРОТ в следующем году. По сравнению с нынешним уровнем (22 440 рублей) МРОТ планируется увеличить на 20,7%.

— Подготовлены корректировки в действующее законодательство о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января следующего года он составит 27 093 рубля, — заявил Мишустин на заседании кабмина.

Напомним, ранее управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа рассказал о том, как ИП получить больничные и декретные, имеют ли они право на «детские» пособия, и как у данной категории формируются пенсионные права.

Ранее стало известно, что в 2026 году страховое пенсионное обеспечение неработающих граждан России проиндексируют дважды: 1 февраля и 1 апреля. Также увеличатся социальные выплаты, включая пособия инвалидам, людям старше 80 лет и тем, кто потерял кормильца.