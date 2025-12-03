Точные даты выплаты пенсий и пособий в декабре сообщили новосибирцам

Социальный фонд России по Новосибирской области обнародовал график выплат пенсий и пособий на декабрь 2025 года. Основное расписание останется прежним. Однако, поскольку 21 декабря — выходной, пенсии, запланированные на этот день, будут переведены заранее, 19 декабря.
Важно помнить, что «детские» выплаты поступают за прошедший месяц. Например, в начале декабря семьи получают деньги за ноябрь. Пенсии, наоборот, начисляются за текущий месяц. Банки переводят средства на счета и карты в течение всего рабочего дня.
3 декабря будут перечислены следующие выплаты:
5 декабря будет произведена выплата из средств материнского капитала. 8 декабря работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до полутора лет. 11 и 19 декабря ожидаются выплаты пенсий.
— Те, кому выплаты производятся почтовыми отделениями, получают их в соответствии с графиком, утверждённым Почтой России, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты напомнили, что способ доставки пенсии можно изменить в любое время. Например, вы можете выбрать зачисление на карту выбранного банка. Для этого подайте заявление через портал «Госуслуги», обратитесь в клиентскую службу регионального Отделения СФР или зайдите в любой многофункциональный центр (МФЦ).
Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме сообщили о возможном способе увеличить пенсию более чем в два раза.
