Новосибирские перевозчики пожаловались в областную прокуратуру на Минтранс

— Нашей комиссией по пассажирским перевозкам были проанализированы контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением работ по выполнению пассажирских перевозок, отыгрываемые региональным Министерством транспорта в 2022 году в рамках перехода на контрактную систему. В итоге мы пришли к выводу, что принципы организации таких торгов непрозрачны, а по контрактам перевозчик получает 6% от себестоимости работы транспорта. Именно поэтому мы вынесли рассмотрение данного вопроса на заседание общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Новосибирской области, — сообщила редакции руководитель комиссии по пассажирским перевозкам в реготделении «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева.

— По части маршрутов, которые отыгрывались в августе 2022 года, коэффициент бюджетной обеспеченности заявлен 35,7%, по части — 50,48%. При этом срок, на который заключались контракты, одинаковый и равен 4 месяцам. На маршрутах №203 и №228 коэффициент бюджетной обеспеченности увеличился при одновременном снижении суммы НМЦК почти на 542 тысячи рублей одновременно с увеличением коэффициента бюджетной обеспеченности до 50,41% на маршруте №264 и увеличением суммы НЦМК на сопоставимую сумму (+543,9 тысячи рублей). То есть у двоих забрали, отдали одному? — рассуждает Марина Ярцева. — Подчеркиваю, торги проводились на 13 маршрутах одновременно, на одинаковый срок, по идентичной форме контракта — сентябрь-декабрь 2022 года. Какое законное основание позволило проведение вышеуказаных манипуляций — предпринимателям непонятно. По маршрутам, которые отыгрывались в декабре 2022 года, коэффициенты бюджетной обеспеченности составили 6,24-6,25%, то есть практически в 5 раз меньше, чем по контрактам четырьмя месяцами ранее. Нам пояснили, что это связано с наличием бюджетных средств по данному направлению расходов. К концу года они, по всей видимости, совсем закончились…

По ее словам, в ходе анализа торгов эксперты «ОПОРЫ РОССИИ» выявили применение разных подходов при формировании экономической составляющей объектов закупок. Ярцева подчеркнула, что внятный ответ на запрос бизнес-сообщества, с чем это связано, в Минтрансе получить не удалось. В частности, предпринимателям непонятна ситуация с коэффициентом бюджетной обеспеченности (Сумма, которую получает перевозчик из областного бюджета, работая на маршруте. — Ред.).

Кроме того, аналитики комитета «ОПОРЫ РОССИИ» обратили внимание, что нет ясности с себестоимостью одного километра пробега автобуса: от маршрута к маршруту она варьируется, и составляет от 60,2 руб./км до 117,6 руб./км. При этом практически на всех маршрутах предполагается осуществлять перевозки автобусами малого класса (ПАЗ) в пределах одного района — Новосибирского.

— Как такое возможно, учитывая, что автобусы ездят по одним и тем же дорогам Новосибирского района Новосибирской области? В рамках одного региона применяются разные подходы к выполнению одних и тех же работ? — возмущается Марина Ярцева.

«ОПОРА РОССИИ» также обратила внимание прокуратуры на то, что по ряду маршрутов (№ 105, 106, 119, 216, 220, 153, 258ж и т.д.) уже более 2 лет перезаключаются временные договоры на пассажирские перевозки, без проведения конкурса, что нарушает закон о конкуренции.

— Данная процедура предусмотрена федеральным законом, но только на период, когда на маршруте по каким-либо причинам отсутствует перевозчик — для оперативного решения вопроса транспортной доступности для населения. Документально данная процедура в регионе не определена, — подчеркнула Марина Ярцева. — Поскольку порядок заключения временных договоров отсутствует, то и типовая форма договора, и предельный срок, на который такой временный договор может быть заключен, а также законность и обоснованность требований в подобном договоре отсутствуют, и могут меняться министерством по своему усмотрению.

— То есть до указанного времени перевозки будут фактически осуществляться по непрозрачным схемам, с нарушением установленных законодательством предельных сроков заключения госконтрактов, — констатирует Ярцева. — «ОПОРА РОССИИ», как экспертное сообщество, также обратила внимание прокуратуры на то, что мероприятия, заявленные в документе планирования, фактически не выполняются. Это ведет к дисбалансу в предпринимательской деятельности транспортных предприятий и не позволяет бизнесу планировать свое развитие, а в текущих условиях — выживание. Министерство сегодня, как правило, заключает контракты на срок не более года. Как работать предпринимателям, когда срок лизинга на обновление парка может достигать 5 лет, а горизонт планирования у предпринимателя равен сроку контракта — 1 год? Отмечу, что заказчик и законодатель для транспортных предприятий предъявляют достаточно жесткие требования по организации перевозок, в том числе требуют постоянного обновления подвижного состава. За счет каких источников предприниматель это будет делать, если принципы организации пассажирских перевозок в регионе остаются непрозрачными, а по контрактам перевозчик получает 6% от себестоимости работы транспорта?

Согласно документу планирования на 2023-2025 годы (утвержден постановлением правительства Новосибирской области №547-п от 22.11.2022), только часть из перечисленных маршрутов была включена в график заключения госконтрактов на первый квартал 2023 года. По некоторым маршрутам торги назначены на 2025 год.

По ее словам, прокуратура области приняла решение провести комплексную проверку Минтранса в части организации пассажирских перевозок в 2022 году.

Напомним, Новосибирская область переходит на контрактную систему осуществления регулярных пассажирских перевозок с 2022 года. Закупки размещаются на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Ранее редакция сообщала, что новосибирским перевозчикам предложили работать как в Питере ― после 22:00.