Мишку вернули в фонтан Первомайского сквера в Новосибирске

В Первомайском сквере Новосибирска вновь установили скульптуру мишки в фонтан.

— Исторический момент! Мишка вернулся в фонтан, — написала в своем телеграм-канале Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска.

По ее словам, подрядчик возобновил работы с середины апреля. Сейчас он занят исправлением недочетов после зимы.

Напомним, что исчезновение мишки жители Новосибирска заметили летом 2023 года. Всего на ремонт фонтана было выделено 8,9 миллиона рублей. За эти деньги были установлены новые железобетонные конструкции и отделаны гранитом стены фонтана.

Ранее Анна Терешкова анонсировала запуск фонтана в конце апреля.

Ранее редакция сообщала о том, что перед вокзалом Новосибирск-Главный открылся фонтан.