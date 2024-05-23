Новосибирцы увидят «Парад планет» в июне

В ночь со 2 на 3 июня в Новосибирске можно будет наблюдать «парад планет».
«Парад планет» — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20-30°. При этом они находятся достаточно близко друг к другу.
Ближе всего к Земле в этот момент будут находиться Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн.
Планеты будут видны на небосклоне от северо-восточного до юго-восточного горизонта. Жителям Сибири также стоит обратить внимание на то, что «парад планет» может повториться 28 августа.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский астрофотограф опубликовал кадры соседних галактик.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com.
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