Разрешение на строительство концессионной школы в Новосибирске продлили на год

Управление архитектурно-строительной инспекции продлило разрешение, выданное ООО «Тридцать шестая концессионная компания «ПРОСВЕЩЕНИЕ», на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по ул. Спортивной в Ленинском районе Новосибирска. Ранее разрешение действовало до 17 ноября 2023 года, сейчас — до конца декабря 2024. Сметная стоимость строительства объекта в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал с учетом НДС составляет 1,9 млрд рублей. Предыдущее разрешение на строительство было выдано в марте 2023 года.

По пяти другим школам информации о продлении разрешений на строительство пока нет.

— Надеемся, хотя это очень оптимистичный прогноз, что к 1 сентября 2024 года все 6 школ будут построены, если не будет никаких других новшеств от концессионера, — сообщил депутатам Юрий Савостьянов.

Напомним, на минувшей неделе в ходе рассмотрения проекта бюджета Новосибирской области на 2024-2026 годы замминистра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов со ссылкой на концессионера, сообщал, что марту 2024 года он поставит коробки школ: теплый контур здания без благоустройства.

По условиям концессионного соглашения в Новосибирске построят школы: на улице Николая Сотникова (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Спортивной (Чистая слобода) — 1100 мест; на улице Виктора Шевелёва (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Татьяны Снежиной (Плющихинский жилмассив) — 550 мест; на улице Пролетарской (Ключ-Камышенское плато) — 1100 мест, на улице Большой (Новомарусино) — 825 мест.

Ранее редакция сообщала о том, почему в концессионных школах Новосибирска разобрали фундамент.