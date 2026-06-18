Новосибирские производители станков просят защиты от китайских конкурентов

Дефицит информации

Сегодня никто не знает реального размера станочного парка в России. Об этом сообщил руководитель экспертно-аналитического центра ГЦК МГТУ «СТАНКИН» Олег Тигунов в ходе круглого стола «Развитие станкоинструментальной отрасли Новосибирской области: новые возможности кооперации науки, бизнеса и государства», организованного НГТУ НЭТИ. По его словам, одной из главных проблем является отсутствие централизованной статистики по ситуации в станкостроении, в том числе по станочному банку. По его словам, коммерческие компании не спешат делиться этими данными, опасаясь раскрывать информацию перед конкурентами.

Президент Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров отметил, что последняя перепись станочного парка в России проходила в 1991 году. Сейчас, по предварительным оценкам, парк металлообрабатывающего оборудования в стране находится на уровне 1,2 млн единиц.

По мнению Олега Тигунова, региональным центрам научно-технологического развития станкостроения, которые сейчас создаются в России, нужно разработать цифровую модель рынка.

— Это необходимо, чтобы было общее понимание процессов, которые происходят в субъектах с точки зрения формирования рынка производства станков, их реализации и потребления промышленными предприятиями. С помощью такой модели, надеюсь, можно будет устранить одну из проблем станкостроения в РФ, связанную с низким уровнем взаимодействия между потребителями и производителями. Также это будет очень большой вклад с точки зрения фактической информации для принятия решений, — отметил Тигунов.

Об обратил внимание на тот факт, что в Новосибирской области планируется докапитализация фонда промышленности до 2 млрд рублей.

— Разработка цифровой модели может быть частично профинансирована государством, которое должно быть в этом заинтересовано, — предложил эксперт.

Падение спроса

Георгий Самодуров напомнил, что производство металлообрабатывающего оборудования в России начало резко расти с 2022 года: с 7 тысяч до 20 тысяч в год. Этот тренд сохранялся в 2023-2024 годах и первой половине 2025-го.

— Особенно прогрессивными темпами росло производство станков с числовым программным управлением. После появления новых трендов, связанных с денежно-кредитной политикой ЦБ, начался спад, — констатировал глава ассоциации «Станкоинструмент».

В 2025 году в целом на рынке, по наблюдению Самодурова, наметилось сокращение потребления металлообрабатывающего оборудования. В основном за счет резкого падения импортных поставок.

— Внутреннее производство тоже сократилось, но не в такой динамике, как потребление импортного продукта. Я считаю, что здесь свою роль сыграл целый ряд мер государственной поддержки по защите внутреннего рынка. Они начали давать результат, — подчеркнул эксперт.

Защита отечественного производителя

По данным ассоциации «Станкоинструмент», на протяжении 10-15 предыдущих лет импорт металлообрабатывающего оборудования в России находился на уровне 10-15 тысяч единиц в год. В стоимостных показателях это составляло от 1 до 1,5 млрд долларов. Сейчас наблюдается резкий рост поставок оборудования из Китая. Георгий Самодуров считает это негативным трендом и заявляет, что свой внутренний рынок нужно защищать.

С ним согласны и участники новосибирских предприятий, которые занимаются производством станков и оборудования. Генеральный директор ООО «Сиблитмаш» Лариса Шашукова считает, что сейчас российский и китайский производитель находятся в неравных условиях.

— Китай демпингует, при этом он не платит на территории страны, регионов налоги, заработную плату. Нужно пресекать эту практику, только тогда мы сможем нормально работать, — заявила она.

Шашукова предложила более серьезно проработать вопрос с определением «российский производитель». По ее мнению, этот статус не должны получать компании, у которых в штате только административный персонал и перекупы, но нет реальных людей, работающих на производстве и выпускающих продукцию (токарей, фрезеровщиков, электриков), а также реальных производственных мощностей (основные средства, станки).

— При заключении договоров на покупку российский производитель должен быть в приоритете. У нас сегодня миллион всяких торговых площадок, и невозможно найти, где что разыгрывается. Кроме того, заказчики вписывают в техзадания параметры, которые изначально свойственны только китайским производителям. Давайте мы останемся на территории Российской Федерации со своими производителями, — призвала Шашукова.

Директор Новосибирского инструментального завода Евгений Громов также обратил внимание коллег на перекупов, которые зарабатывают на перепродаже оборудования и станков хорошие деньги, имея на балансе только склады и логистический персонал.

— Реальные промышленники себе такого позволить не могут. Нам нужна ритмичность производства, планирование. На мой взгляд, нужно принимать меры по ограничению прослойки, зарабатывающей на перепродажах. Довести из Китая оборудование сегодня просто. Другое дело — создать продукцию с высокой степенью локализации в России в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, — добавил он.

Георгий Самодуров напомнил, что в прошлом году ассоциация «Станкоинструмент» подготовила предложения о комплексе мер по защите и развитию внутреннего рынка потребления и снижению административных барьеров. Сейчас они находятся на проработке в Министерстве экономики и Министерстве промышленности России.

— Кроме того, с рядом предприятий ассоциации мы сейчас отрабатываем механизмы привлечения негосударственных финансовых ресурсов для решения проблем инвестиционных составляющих в станкостроительной отрасли. Также предложено создать в России квалифицированного заказчика, который будет аккумулировать всю потребность компаний в высокотехнологичной продукции. С использованием госкорпораций, холдингов, консорциумов эту работу наладить абсолютно реально, — уверен Самодуров.

Тиражировать наработки внутри страны

Директор КТИ НП СО РАН Петр Завьялов считает, что в сегодня необходимо поменяться и академической науке. Он напомнил, что раньше она была заточена на публикационную активность, включение во все мировые рейтинги. От этого зависело финансирование институтов, университетов, научных коллективов.

— В итоге сохранилось небольшое количество институтов, коллективов, кафедр, которые продолжали заниматься темами, нацеленными на решение задач промышленности. Сейчас государство официально разворачивается в эту сторону. Перед университетами поставлена задача повышения внебюджетных доходов, что вынуждает коллективы работать с промышленностью, с реальным сектором экономики. В институтах появляются программы поддержки прикладных научных исследований, — отметил он.

Завьялов напомнил, что КТИ НП СОРАН многие годы занимается в том числе станкостроением.

— Наши сверхвысокоточные станки для оптикоэлектронной промышленности с погрешностью в нанометры поставлялись в Европу, Китай и т.д. То есть в стране можно найти все необходимые компетенции, ученых, которые могут разработать практически что угодно на современном уровне. Далее возникает вопрос тиражирования этих решений внутри страны, формирование рынка. Это самый сложный путь, — говорит ученый.

По его словам, в России также нужно «расшивать» узкие места по комплектующим, необходимым для создания оборудования сверхвысокоточного класса.

— У нас в Академгородке умеют это делать, — заявил Петр Завьялов.

Дефицит кадров

Серьезной проблемой Олег Тигунов назвал ситуацию с кадрами для станкостроения.

— Кадров не хватает. Есть ощущение, что отсутствует единая стратегия развития станкоинструментальной промышленности и промышленности, потребляющие станки и оборудование в части подготовки кадров. Мы наблюдаем разрыв в образовательных программах и программах развития промышленности, — констатировал он.

Эксперт «Станкин» также отметил, что малый объем спроса на станки со стороны промышленности формирует низкие зарплаты. Они не всегда устраивают выпускников, и они уходят в другие сферы.

Лариса Шашукова сообщила, что на предприятиях отрасли еще остались компетентные люди.

— Да, они уже пенсионного возраста, но они могут передать свой опыт, свои знания и умения молодежи. А люди, которые сейчас воспитываются университетами, могут вложить в это новые компетенции, — уверена она.

«Право на ошибку»

Большие надежды участники круглого стола возлагают на законодательную поддержку станкостроительной отрасли.

Георгий Самодуров напомнил, что последние месяцы постоянно поднимается вопрос о важности внедрения 523-ФЗ «О технологической политике».

— Я абсолютно убежден в том, что этот закон дает ответы на многие вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития станкоинструментальной отрасли России. Он принят и вступил в действие с 1 января 2025 года, — пояснил глава профильной ассоциации.

В частности, он подчеркнул, что 523-ФЗ дает право на ошибку при НИОКР.

— Если вы выполнили все условия, которые есть, но не получили желаемого результата, а такое может быть, от такого никто не застрахован, то вы имеете право на ошибку. Это дает возможность предприятиям чувствовать себя гораздо комфортнее при разработке нового оборудования. Да в целом 523-ФЗ дает возможность производителям выстраивать долгосрочные отношения с предприятиями-потребителями, — рассуждает Самодуров.

Олег Тигунов считает, что сейчас крайне важно вернуть в Гражданский кодекс определение «научно-производственная организация», «научно-производственное объединение».

— Смешная ситуация, когда результаты интеллектуальной деятельности копятся на бумаге и не внедряются, потому что для этого нет легкого инструмента. Существующая система, на наш взгляд, недостаточно поворотлива, — заявил Тигунов.

Научиться продавать

Антон Селезнев, заместитель директора по научной деятельности, к.т.н. ГУ МГТУ «Станкин», считает, что у каждой страны — свой путь. Он напомнил, что промышленность в Китае уже несколько десятков лет активно поддерживает государство. На КНР, в отличие от России, не накладывают санкции. Они используют весь теоретический материал, наработанный миром, локализацию и спецификацию производства, а также работают на экспорт.

— На мой взгляд, сегодня самая глобальная проблема — это экспортная ориентация станкостроительной отрасли России. Наша страна и рынок маленькие. Мы никогда не сможем конкурировать с Китаем, если мы будем работать только на внутренний рынок. Мы умеем делать качественное оборудование и теперь должны научиться продавать его за границу, конкурировать на мировом рынке. Есть страны, с которыми мы взаимодействуем: африканский континент, некоторые страны СНГ. Без экспорта мы никогда не выплывем из той ситуации, в которой сегодня оказалась, — резюмирует он.

Ранее редакция сообщала о том, что на Технопроме в Новосибирске оценили перспективы возрождения станкостроительной отрасли России.