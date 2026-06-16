Центр научно-технологического развития станкостроения создан в Новосибирске

Региональный центр научно-технологического развития станкостроения создан на базе НГТУ НЭТИ. Это одна из первых площадок такого типа в России. Стратегической целью центра будет комплексное сопровождение в режиме «одного окна» предприятий станкоинструментальной отрасли региона.
По мнению и.о. министра промышленности Новосибирской области Дениса Рягузова, создание центра на территории региона обеспечит качественный скачок в развитии промышленности.
— Регион является одним из центров станкостроения, и появление специализированной институциональной структуры закрывает острую потребность предприятий в экспертной поддержке, — подчеркнул Рягузов.
В списке задач центра:
- экспертно-аналитическое обеспечение деятельности министерства,
- содействие предприятиям в получении мер господдержки,
- научно-технологическое сопровождение предприятий Новосибирска,
- подготовка предложений по совершенствованию законодательства,
- мониторинг состояния отрасли,
- кадровое обеспечение отрасли.
В рамках центра планируется сформировать информационный ресурс для предприятий отрасли: «Региональный навигатор мер государственной поддержки». Предполагается, что в реестр партнеров центра войдут не менее 40 предприятий отрасли.
Ранее редакция сообщала о том, что на «Технопроме» в Новосибирске оценили перспективы возрождения станкостроительной отрасли России.