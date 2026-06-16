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Бизнес Власть Промышленность

Центр научно-технологического развития станкостроения создан в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

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В списке его задач научно-технологическое сопровождение предприятий отрасли

Региональный центр научно-технологического развития станкостроения создан на базе НГТУ НЭТИ. Это одна из первых площадок такого типа в России. Стратегической целью центра будет комплексное сопровождение в режиме «одного окна» предприятий станкоинструментальной отрасли региона.

По мнению и.о. министра промышленности Новосибирской области Дениса Рягузова, создание центра на территории региона обеспечит качественный скачок в развитии промышленности.

— Регион является одним из центров станкостроения, и появление специализированной институциональной структуры закрывает острую потребность предприятий в экспертной поддержке, — подчеркнул Рягузов.

В списке задач центра:

  • экспертно-аналитическое обеспечение деятельности министерства,
  • содействие предприятиям в получении мер господдержки,
  • научно-технологическое сопровождение предприятий Новосибирска,
  • подготовка предложений по совершенствованию законодательства,
  • мониторинг состояния отрасли,
  • кадровое обеспечение отрасли.

В рамках центра планируется сформировать информационный ресурс для предприятий отрасли: «Региональный навигатор мер государственной поддержки». Предполагается, что в реестр партнеров центра войдут не менее 40 предприятий отрасли.

Ранее редакция сообщала о том, что на «Технопроме» в Новосибирске оценили перспективы возрождения станкостроительной отрасли России. 

Фото пресс-службы НГТУ НЭТИ, автор: Виктор Гуськов.

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Рубрики : Бизнес Власть Промышленность

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : станкостроение НГТУ НЭТИ господдержка

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Новый проект межевания кардинально меняет характер застройки этого квартала. Ранее эта территория была занята преимущественно деревянными частными домами, и здесь действовали иные градостроительные нормы, предполагавшие малоэтажное или смешанное использование.

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Судебный акт от 8 июня 2026 года запретил ответчику распоряжаться объектом незавершенного строительства площадью почти 17 тысяч квадратных метров. Компании теперь нельзя продавать долгострой, передавать права на него третьим лицам, вносить в уставный капитал или отдавать в залог. Соответствующие ограничения направлены в Управление Росреестра по Новосибирской области, которому предписано приостановить регистрационные действия в отношении спорного имущества.

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Депутаты предложили приостановить деятельность операторов самокатов в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В мэрии Новосибирска признали, что операторы кикшеринга в полной мере не соблюдают вступившие в силу в апреле требования, регулирующие деятельность рынка самокатов. Об этом сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов, отвечая на вопрос председателя транспортного комитета регионального парламента Валерия Ильенко.

Депутат Елена Тырина отметила, что на конец мая в муниципалитет были поданы 5305 заявок заявок на оформление парковок, а оформлены всего 348 штук. Они официально внесены в схему, опубликованную на сайте города.

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На новосибирском заводе «Катод» сменился руководитель

Автор: Артем Рязанов

Сергей Мурашкин, который возглавлял новосибирское ООО «Катод» с 2019 года, покинул свой пост. По данным сервиса Контур.Фокус, с 15 июня 2026 года эту должность занял Андрей Гугучкин. Ранее, с 2017 по 2021 год, он руководил заводом «Экран» (АО «Экран-Оптические Системы»).

ООО «Катод» — производственное подразделение новосибирского завода «Катод». Завод работает в городе с 1994 года. Компания «Катод» была основана в 2011 году, специализирующаяся на производстве электронных вакуумных ламп, трубок и других вакуумных приборов. Её единственный учредитель — Владимир Локтионов.

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«Диалог Регионы» выступает в качестве всероссийского центра экспертизы по интернет-коммуникациям и цифровым проектам, координируя работу Центров управления регионами (ЦУР) по всей стране.

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Новосибирский застройщик принял на работу робота-консьержа

Автор: Оксана Мочалова

В одном из жилых комплексов Новосибирска начал работу робот-консьерж. Цифрового помощника назвали Тино, он уже встречает гостей и жителей в холле здания. Появление робота стало частью программы по внедрению технологий искусственного интеллекта в сферу обслуживания недвижимости.

Робот разработан по заказу новосибирской группы компаний SKY GROUP. Он может работать без постоянного подключения к интернету: все процессы — от распознавания голоса до синтеза речи — обрабатываются локально. Это обеспечивает быструю реакцию и надёжность системы.

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