Центр научно-технологического развития станкостроения создан в Новосибирске

Региональный центр научно-технологического развития станкостроения создан на базе НГТУ НЭТИ. Это одна из первых площадок такого типа в России. Стратегической целью центра будет комплексное сопровождение в режиме «одного окна» предприятий станкоинструментальной отрасли региона.

По мнению и.о. министра промышленности Новосибирской области Дениса Рягузова, создание центра на территории региона обеспечит качественный скачок в развитии промышленности.

— Регион является одним из центров станкостроения, и появление специализированной институциональной структуры закрывает острую потребность предприятий в экспертной поддержке, — подчеркнул Рягузов.

В списке задач центра:

экспертно-аналитическое обеспечение деятельности министерства,

содействие предприятиям в получении мер господдержки,

научно-технологическое сопровождение предприятий Новосибирска,

подготовка предложений по совершенствованию законодательства,

мониторинг состояния отрасли,

кадровое обеспечение отрасли.

В рамках центра планируется сформировать информационный ресурс для предприятий отрасли: «Региональный навигатор мер государственной поддержки». Предполагается, что в реестр партнеров центра войдут не менее 40 предприятий отрасли.

Ранее редакция сообщала о том, что на «Технопроме» в Новосибирске оценили перспективы возрождения станкостроительной отрасли России.