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Первые сибиряки, призванные по частичной мобилизации, отправились на позиции

  • 21/10/2022, 09:21
Автор:
отправка мобилизованных
Власти обещают предоставить семьям мобилизованных все ранее анонсированные меры поддержки.

В зону проведения спецоперации сегодня эшелоном отправились первые формирования сибирских бойцов, собранные по итогам частичной мобилизации в Новосибирской, Иркутской областях и Красноярском крае. До этого в течение нескольких недель в центре формирования и боевого слаживания подразделений в Новосибирской области мобилизованные проходили одиночную подготовку, под руководством опытных инструкторов выполняли боевые стрельбы из гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, совершенствовали навыки метания гранат, проходили «обкатку бронетехникой», а также прошли полный курс по дисциплинам боевой и специальной подготовки. Об этом со сообщает пресс-служба регионального правительства. Сегодня утром из Новосибирска отправился эшелон с мобилизованными.

—  Я дал распоряжения коллегам-руководителям органов власти, местного самоуправления, —  цитируют в правительстве губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. —  Вы и ваши семьи получите все положенные единовременные выплаты, все меры социальной поддержки. Если какие-то вопросы будут возникать, мои коллеги будут решать их максимально быстро. Успехов вам в выполнении задач, здоровья, скорейшего возвращения домой.

Напомним, что в Новосибирской области приняты такие меры поддержки военнослужащим и их семьям, как 50% компенсации оплаты услуг ЖКХ, бесплатное горячее питание для детей-школьников всех возрастов, полная компенсация оплаты родителям детсадовцев пребывания ребёнка в дошкольном учреждении, а также единовременная выплата в размере 100 тыс руб.

—  Организованы сбор и закупка товаров для военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, как по линии общественных, благотворительных организаций, представителей трудовых коллективов, частных лиц, так и за счет регионального бюджета, —  сообщают в областном правительстве. —  Для мобилизованных было приобретено дополнительное снаряжение, не предусмотренное штатным обеспечением Министерства обороны РФ, а также бытовые вещи.

Напомним, что закупку товаров для военнослужащих по согласованию с Министерством обороны также будет осуществлять и мэрия Новосибирска, параллельно с мерами социальной поддержки семьям военнослужащих.

 

Ранее редакция сообщала, как мобилизация коснётся многодетных семей с тремя и более детьми.

 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь. Украина Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация спецоперация отправка мобилизованных


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