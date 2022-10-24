Смартфон может быть взломан мошенниками через Bluetooth

Эксперт по информационной безопасности Т1 Cloud Алексей Кубарев в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что любая связь смартфона с внешней средой или другим устройством несет угрозу для информационной безопасности, в том числе опасность представляет даже Bluetooth-соединение.

По словам эксперта, злоумышленники могут перехватить или подменить передаваемую по Bluetooth информацию. Однако, если интерфейс неактивен, то атака не будет невозможна, уточнил эксперт.

Алексей Кубарев отметил, что такого рода атаки ограничены радиусом его действия — около 10 метров. То есть нарушитель должен пребывать в относительной близости от интересующего его устройства.

Также для осуществления большинства таких атак требуется подтвердить хозяина смартфона, поэтому преступники предпочитают посылать на устройство вредоносное программное обеспечение при помощи мессенджеров, электронной почты, получать при помощи социальной инженерии идентификационных и аутентификационных данных от ресурсов, содержащих информацию, подлежащую защите, получать доступ к облачным хранилищам, содержащим информацию с целевого устройства.

Для защиты смартфона Кубарев посоветовал проверять подключения к внешним устройствам, не принимать файлы от незнакомцев и не включать Bluetooth-соединение без необходимости.

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