Пойманный на взятках новосибирский экс-чиновник объяснил, что так пытался спасти жену от рака

По данным прокуратуры, в период с сентября по декабрь 2020 года экс-министр ЖКХ Владимир Нормайкин за взятку в размере двух млн рублей посодействовал выигрышу конкретной организации в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке. От директора этой же организации он получил еще четыре взятки в размерах от 200 до 300 тыс. рублей за общее покровительство по службе, заключавшееся в помощи в устранении административных препятствий по другим контрактам. В дальнейшем часть полученных денежных средств в размере 900 тыс. рублей бывший чиновник внес на банковский счет своей дочери и потратил на покупку автомобиля марки «Lexus RX-300».

За взятку в особо крупном размере по закону Нормайкину грозит до 15 лет лишения свободы.

До объявления приговора он публично покаялся в Заельцовском суде.

— Сначала предраковое состояние диагностировали двадцатилетней дочери. <…> Потом заболела жена Светлана. <…> Боялся потерять любимого человека, с которым прожил 27 лет. <…> Сказал знакомому предпринимателю: «У меня проблема, если сможешь – помоги», — поделился в беседе с КП-Новосибирск Владимир Нормайкин.

По сведениям издания, на процессе обвиняемый предоставил чеки, которые подтверждают, что он оплачивал лечение жены.

Кроме того, Нормайкин настаивает на том, что подрядчик, которому он покровительствовал, работу свою выполнил и построенные станции функционируют.

Однако вину свою он полностью признал.

Ранее редакция сообщала, что вынесен приговор экс-кандидату в мэры Новосибирска. Сергею Проничеву.