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СГК озвучила экономику ремонтов новосибирских теплосетей

Если компании удастся защитить в суде июльскую индексацию — 4,1% сверх уровня, установленного правительством РФ, — то в 2020 году она продолжит перекладку сетей на уровне 2019 года.
  • 06/08/2019, 22:09
Автор: Юлия Данилова
СГК озвучила экономику ремонтов новосибирских теплосетей
Если база сложится, то в последующие годы будет достаточно повышения индекса на уровне инфляции, без резкого роста

— С 2014 года на каждый субъект федерации из федерального центра спускаются предельные индексы по повышению оплаты граждан за коммунальные услуги. Они не имеют под собой никакого экономического обоснования и, как правило, устанавливаются ниже уровня инфляции. К чему это привело за прошедшие 6 лет… Чем выше на территории был базовый тариф на момент установления индексов, тем меньшее влияние оказывает индексация. К примеру, 10% рост тарифа в Москве при стоимости 2390 руб./Гкал не то же самое, что такой же рост при 1100 руб./Гкал в Самаре, — отметила на встрече с журналистами в Новосибирске директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Екатерина Косогова.

По ее словам, еще несколько лет назад, оценив ситуацию с тарифами, эксперты СГК прогнозировали проблемы в системах теплоснабжения ряда городов России. Например, в Самаре — и минувшей зимой там рвануло.

— Мы неоднократно говорили, что средний срок службы труб теплоснабжения около 30 лет. Большая часть из них была проложена в 60-70 годах прошлого века. Если каждый год системно менять минимум 3,5% сетей, то за определенный период времени каждая труба будет переложена в установленный срок. У нас в стране объемы перекладки составляют 1-2%, в Новосибирске — менее 1%, — констатирует Косогова. — Именно поэтому на заседании правления и тарифного органа в декабре 2018 года я говорила о том, что 400 млн рублей в год на ремонты для такого большого города, как Новосибирск — это ни о чем. На эти деньги сети содержать невозможно. Именно поэтому мы предлагали тарифному регулятору рост не на 3,2%, а на 7,3%. Под эту цифру был согласован бюджет компании на 2019 год, где закладывались 720 млн рублей инвестиций в ремонтные работы.

Косогова напомнила, что в политику компании заложены тендерные процедуры, а также проведение основного объема ремонтных работ в летний период, так как зимние ремонты не только причиняют неудобство жителям, но и более дорогостоящи. СГК также предлагала областному департаменту по тарифам воспользоваться правом диверсификации тарифов. Согласно законодательству, средний индекс изменения оплаты граждан по региону с 1 июля 2019 года должен составлять 3,2%, то есть в некоторых городах региона он мог бы составить 1%, а в Новосибирске вырасти больше. В других регионах присутствия компании тарифные регуляторы ведут именно точечную работу с индексами.

Сколько сибирякам платить за тепло — решит столичный арбитраж

Сколько сибирякам платить за тепло — решит столичный арбитраж

— Мы понимаем, что органу тарифного регулирования проще идти по предельному индексу. Именно поэтому мы обратились в ФАС, которая подтвердила наши затраты по формуле расчетной предпринимательской прибыли, прописанной в постановлении правительства РФ №1075. Это тот источник финансирования, который мы хотели получить при повышении тарифа для проведения ремонтов, — говорит Косогова.

СГК доказывает необходимость индексации тарифа на тепло с июля 2019 года еще на 4,1%, то есть на 53 рубля. Эта те цифры, которые региональный регулятор сегодня обжалует в арбитражном суде. Такое повышение даст около 200 млн рублей в год, еще около 150 млн СГК планирует аккумулировать за счет повышения эффективности бизнеса, в том числе за счет экономии при переходе на бурый уголь, сокращения административного персонала.

— Будем смотреть что скажет суд. Если нам удастся защитить эту базу, то мы сможем приступить к перекладке сетей на необходимом уровне. Нельзя сказать, что это позволит сразу уйти от зимних порывов. Еще лет 5 необходимо для того, чтобы стабилизировать ситуацию, — поясняет Косогова. — Если база сложится, то в последующие годы будет достаточно повышения индекса на уровне инфляции, без резкого роста.

При этом представитель СГК заявила, что компания готова к более плотному диалогу с общественниками.

В городе прошел митинг против возможного повышения тарифа на тепло

В городе прошел митинг против возможного повышения тарифа на тепло

— Проведенные проверки доказали, что анонсированный органами власти в 2017 году рост тарифов на 15%, был обоснован. Но местная общественность решила, что это слишком высокая цена за теплоэнергию. Тарифная война имеет право на существование, но в ней выигрывают только политики. Остальные будут считаться проигравшими, — рассуждает Екатерина Косогова. — Мы не боимся митингов, но нам бы хотелось понять, чем вызвано настолько бурное недовольство ростом тарифов. Мы бы хотели обсудить с общественными организациями — какое повышение тарифа считается достаточным, чтобы люди его приняли. Еще раз подчеркну, СГК настаивает на повышении стоимости Гкал на 53 рубля, весь остальной рост — это централизованная индексация и НДС. И эти ресурсы необходимы для обеспечения ремонтной программы и ухода от зимних порывов сетей.

Кстати, эксперт отметила, что тариф, не обеспечивающий инвестпрограмму, является головной болью не только энергетиков, но и МУП Новосибирска «Горводоканал».

— В «Горводоканале» Новосибирска кубометр холодной воды и стоков стоит 32 рубля, в Москве — 66 рублей. Уже неоднократно доказано, что только при цене 40 рублей за куб горводоканалы могут существовать более-менее разумно. Так что не исключаю, что в ближайшие годы, возможно, взбунтуется и новосибирский горводоканал. Правда тариф тут небольшой, а значит, даже 20% повышение, скорее всего, не вызовет митингов, — не исключила Косогова.

Мэрия и СГК обсуждают условия перехода на метод «альтернативной котельной»

По ее словам, СГК также выступает с предложением привязать меры соцподдержки к доходам семьи, чтобы диверсифицировать принцип оплаты теплоэнергии. Этот вопрос сейчас прорабатывается с участием сенаторов регионов присутствия компании. Она напомнила, что компания предлагает Новосибирску перейти на метод альтернативной котельной, чтобы обеспечить баланс интересов потребителей и инвестора. Со следующего года этот принцип тарифообразования начнет действовать в Барнауле.

В общем объеме расходов СГК на топливо приходится 40%, оплату труда — 20%, налоги — до 30%, оплату воды и электроэнергии — 5%, амортизацию — 3%. На инвестпрограмму остается около 2%, и эта единственная статья расходов, где компания может экономить для снижения тарифа.

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