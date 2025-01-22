Большинство камер на дорогах Новосибирска по-прежнему не работают

Спустя полгода после вступления в силу новых правил установки камер фотовидеофиксации в Новосибирске согласованы всего 10 проектов организации дорожного движения. 57 находятся на согласовании в Госавтоинспекции.

— На начало 2025 года разработаны 502 ПОДДа. 260 из них возвращены после проверки и находятся на стадии устранения замечаний. Работа стагнирована. Нет динамики в части согласования документов, — констатировал на заседании комитета по транспорту регионального парламента заммэра Иосиф Кодалаев.

В ходе обсуждения выяснилось, что некоторые документы возвращают для исправления подрядным организациям по 6-8 раз. Председатель комитета Валерий Ильенко поинтересовался у представителей ГАИ, с чем это связано.

— Много замечаний, — пояснил сотрудник Госавтоинспекции.

Депутаты попросили чиновников мэрии пояснить, когда ситуация с установкой и работой камер фотовидеофиксации на дорогах города нормализуется.

— На данный момент отконтрактованы 502 ПОДДа. Они будут готовы через полтора месяца, — заявил Кодалаев.

Кроме того, он пояснил, что на следующей неделе запускается процедура расторжения контрактов с действующими подрядчиками.

— Нового будем выбирать по неценовым показателям, то есть не через аукцион, а по наличию опыта, — добавил Иосиф Кодалаев.

В ходе совещания Ильенко также предложил озвучить статистику по нарушениям, выявленным с помощью камер фотовидеофиксации в Новосибирске.

И.о. директора Городского центра организации дорожного движения Ирина Денисова отметила, что за сентябрь-декабрь 2023 года в Новосибирске с помощью 175 комплексов фотовидеофиксации были вынесены 1,4 млн постановлений о нарушениях правил дорожного движения. Взыскано 496 млн рублей. За сентябрь-декабрь 2024 года — 990 тысяч постановлений на 240 млн рублей. За 20 дней января — 81 тысяча постановлений.

— Если экстраполировать эти данные на квартал, то получится, что в первом квартале 2025 года у нас будет 330 тысяч постановлений? А если умножить на штрафы, то арифметика получится очень простая, — констатировал Ильенко.

Напомним, на предыдущих заседаниях комитета депутаты отмечали, что город продолжает терять по 300 млн рублей в месяц из-за того, что камеры не работают.

Напомним, муниципалитет заключил 15 контрактов на разработку правил организации дорожного движения на 652 улицах протяженностью 780 км.

Согласно новым требованиям к установке и применению камер фиксации нарушений ПДД, теперь видеофиксаторы разрешено ставить на выделенных полосах для общественного транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, местах производства работ, в зонах запрета остановки и стоянки и пунктах весогабаритного контроля вне зависимости от уровня аварийности на этих участках. На других участках дорожного полотна камеры можно ставить при условии, что участок считается очагом аварийности.

Закон выдвигает новые требования не только к размещению камер, но и повышает уровень ответственности самих водителей. Так, автомобили, на которых установлены мобильные камеры, должны иметь специальные опознавательные знаки.

Кроме того, в новых требованиях прописан порядок согласования рубежей контроля, использования и демонтажа комплексов фотовидеофиксации, правила передачи полученной с помощью средств фотовидеофиксации информации, а также разграничиваются полномочия между субъектами, задействованными в реализации системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, делая ее прозрачной и понятной для участников дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске при неработающих камерах выросло количество смертельных ДТП.