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«Мы будем добиваться продления моратория»: Игорь Салов высказался об отмене моратория на демонтаж киосков в Новосибирске

  • 17/10/2024, 13:00
Автор: Юлия Данилова
«Мы будем добиваться продления моратория»: Игорь Салов высказался об отмене моратория на демонтаж киосков в Новосибирске
Власти планируют отменить эту меру поддержки бизнеса в 2025 году

В 2025 году продление моратория на демонтаж нестационарных торговых объектов в Новосибирской области продлеваться не будет. Об этом в ответ на запрос общественников организации «Тихий центр» сообщил министр промышленности региона Андрей Гончаров. Он отметил, что мораторий был мерой поддержки добросовестных предпринимателей, местных товаропроизводителей, а также печатных издательств.

Напомним, мораторий действует в Новосибирской области в 2022 – 2024 годах. Он был введен, как мера поддержки бизнеса в условиях санкций.  Эту меру продвигало местное реготделение «Опоры России».

В 2023 году мэрия уже планировала отменить мораторий, однако предприниматели пролоббировали его пролонгацию.

Председатель Новосибирского реготделения «Опоры России» Игорь Салов сообщил редакции Infopro54, что бизнес вновь планирует добиваться продления моратория. На имя губернатора уже направлено обращение от предпринимательского сообщества.

Судя по обращению (имеется в распоряжении редакции), бизнес объясняет необходимость продления меры поддержки геополитической обстановкой, дефицитом кадров на производстве по изготовлению павильонов и персонала в торговых точках, а также ростом налоговой нагрузки.

— В связи с налоговой реформой в 2025 году вводится прогрессивная шкала НДФЛ, увеличится налог на прибыль, появятся дополнительные акцизы, увеличатся госпошлины, —  говорится в документе. — Все это ведет к естественному сокращению количества НТО на рынке, а также приведет к ухудшению условий для местных производителей, для которых НТО являются ключевой формой продажи собственной продукции.

Предприниматели также отмечают, что несмотря на мораторий на проверки, в регионе наблюдается повышение надзорного давления на бизнес.

В обращении «Опора России» просит продлить до 2026 года мораторий на снос, демонтаж, прекращение договоров аренды земельных участков и договоров на размещение НТО, снятие с кадастрового учета земельных участков, размещение, исключение из схемы размещения НТО по которым осуществляется плата в бюджет по действующим и прекращенным договорам аренды и договорам на размещение.

Напомним, с 2023 года мэрия начала наносить нестационарные торговые объекты на электронную карту города. На данный момент на платформе размещена информация о 2563 объектах (в феврале 2023 о 2750). Из них 1164 киоска, 927 торговых павильонов, 123 автолавки, 99 торговых автофургонов.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск готовится к обновлению облика улиц города. Главам районов Новосибирска поручили провести инвентаризацию фасадов зданий, дорог и дорожной инфраструктуры. 

Фото Infopro54, автор: Евгения Серегина.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Снос киосков поддержка бизнеса НТО моратория


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