Мороз до -22 градусов придет в Новосибирск днем 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, в Новосибирске синоптики обещают мороз до -22 градусов и облачность без осадков.

— Днем будет до -22 мороза, вечером до -23. На дорогах гололедица, — отметили в новосибирском филиале Западно-Сибирского УГМС.

По прогнозам синоптиков, 18 февраля будет дуть восточный ветер с переходом на северо-восточный с скоростью в 1-2 м/с.

Также в регионе температура опустится до -19…-24 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков, однако на востоке области выпадет немного снега. На дорогах местами гололедица.

Ранее редакция сообщала о том, что климатологи назвали наиболее холодные и теплые зимы в Новосибирске.