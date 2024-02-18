Мороз до -22 градусов придет в Новосибирск днем 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, в Новосибирске синоптики обещают мороз до -22 градусов и облачность без осадков.
— Днем будет до -22 мороза, вечером до -23. На дорогах гололедица, — отметили в новосибирском филиале Западно-Сибирского УГМС.
По прогнозам синоптиков, 18 февраля будет дуть восточный ветер с переходом на северо-восточный с скоростью в 1-2 м/с.
Также в регионе температура опустится до -19…-24 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков, однако на востоке области выпадет немного снега. На дорогах местами гололедица.
Ранее редакция сообщала о том, что климатологи назвали наиболее холодные и теплые зимы в Новосибирске.
Фото: Freepik — frimufilms
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