На месте ворвавшейся АЗС продают здание за 255 миллионов рублей в Новосибирске

На популярном сайте объявлений на продажу выставили здание, которое появилось на месте взорвавшейся АЗС на Гусинобродском шоссе. Напомним, что заправка взорвалась летом 2021 года.

Исходя из данных объявления, внутренняя отделка не выполнена. А площадь помещения составляет 2300 квадратных метров. Подведено центральное отопление и электричество.

Также отмечается, что высота потолков — 12 метров. А войти в здание можно с отдельного входа.

Цена за объект на месте взорвавшейся АЗС — 255 миллионов рублей.

Готов ли продавец снизить стоимость в объявлении не указано.

Ранее редакция сообщала о том, что за 850 миллионов рублей продают ТЦ в микрорайоне Пашино в Новосибирске.