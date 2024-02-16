Климатологи назвали наиболее холодные и теплые зимы в Новосибирске

Зима 2023-2024 года войдет в историю Новосибирска как одна из мягких: температура в декабре соответствовала норме, а в январе и феврале она была теплее средних показателей.

— Наблюдается общий тренд на повышение температуры. Новосибирские климатологи проанализировали, как менялась погода за последние 30 лет и пришли к выводу, что февраль стал теплее на 1-1,5 градуса, март — на 1,5-2 градуса, апрель и май — на 1-1,5 градуса. При этом в декабре и январе среднемесячная температура стала несколько ниже, чем в предыдущие 30 лет (с 1971 до 2000 года). Можно предположить, что в дальнейшем зимние сезоны будут теплее, но тем не менее это не исключает возвращения холодов, которые периодически случаются, — рассказала начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик изданию Atas.info.

По ее словам, тренд на потепление в регионе начался в конце 1960-х годов и характерен для всей Сибири.

Анна Лапчик напомнила, что формирование климата происходит под воздействием солнечной радиации и циркуляции воздушных масс. Зимой приток солнечной радиации меньше, и земная поверхность отдает больше тепла, чем получает.

— Когда температура в норме (ночью до -35 градусов) — значит, влияет антициклон, центр которого формируется над Монголией. При поступлении воздуха из Якутии и севера Красноярского края происходит так называемое ультраполярное вторжение. В такие периоды температура в НСО по ночам опускается ниже -40…-45 градусов. — отмечает синоптик.

Потепление метеорологи связывают с циклонами из районов Атлантики и Арало-Каспийского региона, которые приносят оттепели, большое количество влаги и усиление ветра. Поэтому теплые зимы сопровождаются повышенными осадками.

По данным Запсибгидромета, в Новосибирске самыми холодными за всю историю метеонаблюдений стали зимы 1968/1969, 2009/2010 и 1946/1947 годов. Тогда средние температуры за сезон составляли -27,6 градуса, -23,3 и -22,8 соответственно.

Так, в декабре-1968 в течение 12 дней термометры показывали -35…-45 градусов, в январе-1969 13 дней температура держалась на уровне -40…-45 градусов. В феврале-1969 14 дней новосибирцы видели на термометрах -40…-47 градусов.

Самыми теплыми с 1900 года для новосибирцев стали зимы 2019/2020, 2006/2007 и 2001/2002 годов. Средние температуры тогда были на уровне -9,3 градуса, -9,4 и -10,3 градуса соответственно.

Ранее редакция сообщала, что жителей Новосибирской области предупредили об аномальных морозах в период с 17 февраля по 23 февраля 2024 года.