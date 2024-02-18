Морозы и ясное небо: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптики прогнозируют потепление к концу следующей недели. В выходные днем температура будет -13 до -15 градусов.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», в понедельник, 19 февраля, температура может достигнуть -30 градусов, ночью. Однако днем станет теплее на 10 градусов и на небе не будет ни облачка. Скорость ветра до 5 м/с.

В следующий день, 20 февраля, в тёмное время суток температура вновь опустится до -31. Но днем вновь потеплеет почти на половину, столбик термометра поднимется до -18. Осадков, как и в прошлый день, не будет. Скорость ветра не изменится.

В среду, 21 февраля, в ночь температура ожидается в -29 градусов. Днем же потеплеет до -19. Погода без облачка сохранится только до обеда, после начнут бегать облака. Но осадков все еще не будет. Скорость ветра может упасть до 4 м/с.

В четверг, 22 февраля, ночью всё также прохладно — до -27 градусов. Днём ожидается до -19. Пасмурная погода сменится солнцем в обед. Скорость ветра вновь будет до 5 м/с.

В пятницу, 23 февраля, в тёмное время столбик термометра покажет до -29 градусов. Днём опять потеплеет до -18. Погода останется ясной. Скорость ветра стихнет — 3 м/с.

24 февраля, ночью можно ожидать вновь -27. Днём до -15. Погода сохранится безоблачной, а ветер будет дуть со скоростью всего до 2 м/с.

В воскресенье, 25 февраля, будет самый теплы день недели. Ночью до -21 градуса, а днём — до -13. Однако в небе будут заметны облака, но без осадков. К вечеру усилится ветер до 8 м/с.

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