Мошенники изобрели новый способ кражи данных россиян на «Госуслугах»

Соответствующую схему выявил Сбербанк, сообщил РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

— В письме мошенников подчеркивается необходимость скорейшего повторного прикрепления к поликлинике в условиях пандемии. Мошенники сразу же предлагают потенциальной жертве пройти по ссылке на сайт-клон госуслуг, где следует заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую нескольких тысяч рублей, — отметил Кузнецов.

В результате и данные и деньги попадают к злоумышленникам. При этом хуже всего, как отметил Кузнецов, тот факт, что организаторы схемы могут получить доступ к логину и паролю жертвы и зайти в профиль, где хранятся многие персональные данные, после чего оформить кредит или микрозайм.

Зампред правления Сбербанка посоветовал пользователям госуслуг тщательно смотреть адрес портала, а при получении подобного уведомления обращаться в свое медучреждение.

— Прикрепление к государственной поликлинике является бесплатным. При заходе на сайт госуслуг всегда проверяйте его адрес в браузере, а если пришло подобное письмо, то лучше просто позвоните в свою поликлинику, — напомнил Станислав Кузнецов.

В случае, если персональные данные все же попали мошенникам, Кузнецов рекомендовал срочно изменить пароль доступа к сайту госуслуг и сообщить о случившемся в техподдержку портала. Он также посоветовал настроить в личном кабинете вход с подтверждением по sms.

В Роскомнадзоре напомнили, что у операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на «Госуслугах». Ведомство призывает россиян быть бдительными и проверять «то, что говорят неизвестные». Столкнувшись с мошенниками, необходимо обратиться в приемную МВД.