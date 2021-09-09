Область вложит в развитие инфраструктуры более 23 млрд рублей

Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, выступая на Московском финансовом форуме, на развитие инфраструктуры область может направить средства, привлеченные за счет двух инструментов.

Первый — реструктуризация бюджетных кредитов, ранее выданных федерацией регионам. Для Новосибирской области это 15 млрд рублей.

— Это те кредиты, которые мы должны были погасить до 2024 года, мы можем их не возвращать в федеральный бюджет, а направить на развитие инфраструктуры, — пояснял Травников. — На сегодняшний день для финансирования за счет этого инструмента мы набрали инфраструктурных проектов на 12,4 млрд рублей, то есть у нас имеется даже небольшой запас. Это площадки, которые мы развиваем или создаем новые, и там требуются дороги, сети: Промышленно-логистический парк, Южный ПЛП, куда уже зашел якорный резидент — компания «Нестле», это Академгородок и жилищное строительство — большая площадка в Клюквенном и в поселке Тулинский.

— На сегодняшний день предварительно мы определили 28 объектов. В установленный срок до 1 октября мы эти средства направим. Это уже реально работающие инструменты, и уже сегодня мы видим объем средств, которые дополнительно можем вложить в развитие региона, в экономику, в развитие инфраструктуры, — подчеркнул губернатор.

Следующий инструмент — этоИх регион сможет направлять на развитие инфраструктуры и на реализацию проектов ГЧП. Здесь лимит — 8,4 млрд рублей. Правительство региона до 1 октября должно сформировать окончательную заявку и представить перечень тех инфраструктурных проектов, на которые хотело бы эти средства направить.

Ранее сообщалось, что инфраструктурные кредиты регион планирует привлечь для строительства метро, городской электрички, Южного транзита и ряда развязок.

В прошлом году Новосибирская область заявила 12 новых инвестиционных проектов (НИП). В этом году заявка была актуализирована, в нее включены 30 НИП. Их общая стоимость составляет почти 171 млрд рублей. В свою очередь регион готов вложить в ближайшие 3 года в строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации этих проектов, 12,3 млрд рублей, высвобожденных в результате списания долгов по бюджетным кредитам, уточнила пресс-служба правительства. Реализация этих инвестпроектов позволит создать в регионе почти 4,5 тысячи рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за 10 лет составят около 61 млрд рублей.