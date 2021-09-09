Новосибирцы, переболевшие коронавирусом, чаще жалуются на снижение продуктивности

По данным hh.ru, большая часть респондентов из Новосибирской области ответили, что уже переболели коронавирусом (72%). Наиболее высокие доли переболевших зафиксированы среди жителей области в возрасте 45-54 (53%) и 55 лет и старше (58%), наименьшая доля – среди возрастной группы 35-44 лет (47%). Чаще всего болели представители сферы безопасности, медики и фармацевты, специалисты по закупкам, маркетологи и управленцы. Реже всего – сотрудники сферы транспорта и логистики, рабочий персонал и строители.

— Больше половины (55%) жителей региона среди тех, кто переболел ковидом, заметили общее снижение своей продуктивности, а еще 43% не отмечают никакого негативного влияния болезни после выздоровления, 2% затруднились с ответом, — рассказали в компании.

Женщины чаще мужчин говорили о снижении продуктивности после болезни и усталости на работе, вследствие перенесенного заболевания.

А среди возрастных групп больше других негативные последствия пережили молодые сотрудники от 18 до 24 лет (49%), они же чаще говорили о том, что заметили у себя какие-либо последствия после перенесенного ковида.

— Чаще всего жители Новосибирской области, перенесшие коронавирус, отмечали у себя такие симптомы как слабость и усталость, снижение работоспособности, ухудшение внимания, забывчивость, проблемы с обонянием и вкусом, одышку и нарушения сна. Чуть реже говорили о проявлениях тревоги, частых головных болях и перепадах настроения. В отдельных случаях респонденты связывали перенесённую болезнь с болями в суставах, выпадением волос, обострением хронических заболеваний, депрессией и повышенной потливостью, — отметили исследователи hh.ru.

Почти четверть новосибирцев (24%) смогли восстановиться от болезни за месяц. Еще столько же отметили, что им для реабилитации понадобился срок 1-2 недели, 19% сообщили, что у них ушло от 2 месяцев до полугода.

43% жителей области уходили на больничный во время болезни, 14% брали отпуск, а еще 43% не оформляли ни того, ни другого.