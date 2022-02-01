Производителям стройматериалов готовят новые штрафы

— Ключевым изменением 2022 года для строительной отрасли является переход от базисного метода расчета строительства к ресурсным моделям. Мы долго его оттягивали, но больше никаких изменений в обратную сторону не будет. С 1 июля 2022 года сметную стоимость строительства можно будет рассчитывать, используя новый механизм — федеральную сметную нормативную базу (ФГИС ЦС), — отметил, выступая на форуме «Сибирь 2030. Строим будущее» в Новосибирске президент НОСТРОЙ Алексей Глушков. — Базисный индексный метод и индексы, которые Минстрой РФ определяет для каждого субъекта, не могут быстро и адекватно отражать постоянно меняющиеся цены на стройматериалы. Это особенно ярко показала история с ценами на металл в 2021 году, когда индексы отставали от фактической стоимости затрат, понесенных строительными организациями, на 3-4 месяца.

При этом глава НОСТРОЙ признал, что пока производители стройматериалов не очень охотно передают информацию в федеральную систему. По итогам 2021 года в ней зарегистрированы около 80% компаний России, работающих в этом сегменте. Но по номенклатурной базе информация в ФГИС ЦС представлена только на 20-25%.

— Низкая активность бизнеса привела к тому, что сейчас обсуждается возможность применения административных санкций в отношении производителей, которые добровольно не размещают информацию в единой базе, — предупредил Глушков. — Да, эта мера не совсем популярна, но без нее добиться адекватной цены ресурсов при расчете цены объектов невозможно. Эта тема в 2022 году будет подниматься регулярно.

В регионах Сибирского федерального округа пока не удается добиться и этих показателей, даже несмотря на активную работу саморегулируемых организаций застройщиков. Так, в Кемеровской области по количеству позиций в системе зарегистрированы 76% компаний, а по номенклатурному ряду — 1,47% продукции, в Республике Алтай — 54,55% и 0,49%, в Омской области — 50% и 4,24%, в Новосибирской области — 49,86% и 8,65%, в Иркутской области — 37,3% и 2,28% соответственно.

Он также напомнил представителям строительной отрасли, что для определения адекватной цены объекта необходимо закладывать в расчеты реальную заработную плату. Согласно анализу, проведенному НОСТРОЙ в регионах Сибири, в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Омске, Томске, Республиках Тыва и Хакасия средняя зарплата в строительстве ниже, чем средняя по субъекту для рабочего 4-го разряда.

— О какой привлекательности стройки, о привлечении кадров мы можем говорить в такой ситуации? Сделайте выводы. В противном случае мы, как общественная организация, будем принимать меры воздействия и менять эту статистику, — предупредил Алексей Глушков.

Глава НОСТРОЙ также напомнил коллегам, что в прошлом году норматив стоимости квадратного метра, который устанавливается для субъектов РФ при реализации госпрограмм расселения ветхого и аварийного жилья, обеспечения жильем детей сирот и т.д., вырос на 26,7%.