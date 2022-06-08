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Мошенники, похищающие деньги со счетов граждан, совершенствуют методы обмана

  • 08/06/2022, 15:28
Автор:
Мошенники, похищающие деньги со счетов граждан, совершенствуют методы обмана
Теперь они применяют уловку с верификацией номеров.

Мошенники применяют новую уловку с верификацией номеров, пишут «Известия». Как рассказали изданию в компании Group-IB, людям поступают звонки якобы от специалиста банка, который настойчиво предлагает верифицировать телефонный номер, поскольку злоумышленники используют схему с подменой номеров. Если человек соглашается, то его переводят на бота, который просит ввести код из SMS, и деньги списываются со счета. Но новизна схемы состоит и в том, что в случае отказа мошенники продолжают давить на гражданина: пишут ему сообщения в Telegram с другого номера, используя в качестве аватара логотип банка.

В ЦБ РФ подчеркнули, что телефонное мошенничество остаётся одним из главных каналов противоправных действий со счетами. Так, за пять месяцев текущего года регулятор инициировал блокировку 143,9 тысячи номеров, используемых мошенниками для кражи средств.

Ранее директор фонда «За права заемщиков», руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала о новой схеме телефонных мошенников.

Фото pixabay — icsilviu

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : мошенник банк


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