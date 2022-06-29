В России навоз станет собственностью граждан

Госдума приняла закон о праве собственности на навоз, согласно которому удобрение теперь можно оформить в право собственности, после чего продать без сложностей, говорится в соответствующем законопроекте, который опубликован в думской базе данных.

По действующему законодательству, навоз относится к отходам производства и его использование в сельскохозяйственном обороте запрещено. За использование навоза в качестве удобрения мог грозить штраф. И чтобы его не получить, необходимо разрабатывать паспорт отходов, опираясь на класс опасности, провести экологическую экспертизу и получить лицензию.

— Принятие законопроекта позволит создать самостоятельную отрасль обращения органических удобрений, экспортировать эту продукцию, а также использовать побочные продукты животноводства в качестве сырья в сельскохозяйственном производстве, — говорится в пояснительной записке.

После вступления закона в силу навоз и помет при необходимой обработке будут относиться к побочным продуктам животноводства, повышающим плодородность почвы.

Авторами инициативы было отмечено, что принятие нового закона будет способствовать формированию новой отрасли органических удобрений. Это позволит использовать такую продукцию не только в качестве подкормки в сельском хозяйстве, но и экспортировать ее в другие страны.

Основные положения законопроекта вступают в силу со дня их опубликования, однако требования, касающиеся установления ряда правил обращения побочных продуктов животноводства, заработают только с осени этого года.