Страховщики хотят контролировать техосмотр машин в Новосибирске с помощью камер

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил использовать дорожные камеры для проверки техосмотра автомобилей. Эту идею Сергей Ефремов, директор по защите активов РСА, озвучил на выездном заседании комитета Госдумы по транспорту, подчеркнув, что особое внимание будет уделено такси, принадлежащим индивидуальным предпринимателям.

— Машины у них, как правило, старше десяти лет. Обязательный регулярный контроль технического состояния им просто необходим, — отметил Ефремов в комментарии газете «Коммерсант».

Ефремов заявил изданию, что такси, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, часто не проходят техосмотр.

Также он отметил проблему с грузовиками, которые не проверяются и выезжают на дороги.

Глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов заявил, что до 30% автомобилей не проходят обязательный техосмотр. По его словам, Союз операторов ТО уже обращался к президенту России Владимиру Путину и правительству с этой проблемой.

— С технической точки зрения автоматическая проверка наличия диагностических карт — задача вполне реализуемая. Комплекс фиксирует и распознает госномер автомобиля — эту функцию штатно выполняет любая камера. Далее распознанный номер проверяется в единой базе данных на наличие действующей диагностической карты. Для реализации этого сценария необходимо реализовать взаимодействие между базами данных, — отметили в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов камер).

Напомним, с 1 ноября в России дорожные камеры начали автоматически фиксировать водителей без полиса ОСАГО.

Ранее редакция сообщала о том, что в январе 2025 года законодатели нижней палаты российского парламента отложили рассмотрение законопроекта, который предлагает передать полномочия по аккредитации операторов техосмотра автомобилей от Российского союза автостраховщиков (РСА) в Федеральную службу по аккредитации (Росаккредитация).