Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Авто

ФАС предлагает изменить расчет тарифов на техосмотр автомобилей

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Действующая методика требует от регионов собирать предложения от не менее 50% операторов ТО для корректировки тарифов

Федеральная антимонопольная служба разместила на портале regulation.gov.ru сообщение о подготовке приказа, вносящего изменения в методику определения предельных тарифов на техническое обслуживание.

Действующая методика была внедрена в 2022 году. Она требует от регионов собирать предложения от операторов технического осмотра (ТО) по изменению тарифов. Согласно действующим правилам, предложения должны предоставить не менее 50% региональных операторов. Если количество предложений не достигает этой квоты, тариф корректируется в соответствии с инфляцией. Практика показала, что бизнес редко предоставляет необходимую информацию для таких расчетов. В итоге Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила снизить этот порог, но конкретные параметры пока не определены, так как проект соответствующего приказа еще не опубликован.

Антимонопольщики надеются, что поправка будет «стимулировать операторов техосмотра представлять необходимую информацию, что впоследствии может привести к более широкому применению в регионах расчетного метода».

Одновременно с этим в новом варианте методики будет учтена новая 500-рублевая госпошлина, введенная с 1 января 2025 года поправками к Налоговому кодексу. Речь идет о дополнительной пошлине для автовладельцев, которую они будут платить сверх официального тарифа на техосмотр. Она предназначена для формирования диагностической карты в Единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО) МВД. Как именно эта пошлина будет рассчитываться и учитываться, пока неясно.

Напомним, с начала 2026 года тарифы на техосмотр легкового транспорта увеличились в среднем на 9,7%, согласно методике ФАС. С 1 января 2026 года предельный размер платы за проведение технического осмотра легковых автомобилей на территории Новосибирской области установлен в размере 1202 рублей. Владельцы личных автомобилей обязаны проходить техосмотр только при перерегистрации машин старше четырех лет или при внесении изменений в их конструкцию. В 2024 году в РФ было выдано 5,9 млн диагностических карт по результатам техосмотра легковых автомобилей. Данные за 2025 год пока не опубликованы.

Ранее редакция сообщала о том, что МВД создаст рейтинг автошкол по количеству аварий и результатам экзаменов.

Источник фото: Infopro54/автор Оксана Мочалова

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы

Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирск

Теги : Техосмотр автомобиль

284
0
0
МВД создаст рейтинг автошкол по количеству аварий и результатам экзаменов

Автор: Артем Рязанов

Правительство Российской Федерации утвердило правила, которые определяют критерии оценки эффективности автошкол со стороны Министерства внутренних дел. Новая система направлена на повышение качества обучения и усиление конкуренции между образовательными учреждениями. Закон, вводящий рейтинг автошкол, начнёт действовать с 28 мая. Постановлением правительства установлены конкретные параметры для оценки их работы. Среди них:

Показатели для оценки работы автошкол МВД будет ежегодно составлять и публиковать на сайте ГИБДД не позднее 15 февраля.

Читать полностью

В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг направил в профильные ведомства предложения запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Ведомство подтвердило изданию «Известия», что планируется изменить технический регламент Таможенного союза, установив предельное содержание ПАУ в шинах на уровне 0,25% от общего объёма. Эти изменения направлены на постепенное устранение продукции, не соответствующей экологическим и техническим стандартам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В министерстве отметили, что Минприроды, Росстандарт и Минэкономики уже одобрили эту инициативу.

Читать полностью

Продажи новых мотоциклов в России выросли на 9%

Автор: Артем Рязанов

В первом квартале 2026 года в России наблюдался рост продаж новых мотоциклов на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период было продано 5 693 мотоцикла, согласно данным аналитического агентства «Автостат».

За три месяца марки Voge и Regulmoto вместе продали 1 419 единиц (712 и 707 штук соответственно), что составило четверть рынка. В пятёрку самых популярных брендов также вошли Motoland с 408 проданными единицами, Racer с 308 и BMW с 220 проданными мотоциклами, хотя эта марка официально не представлена на российском рынке.

Читать полностью

В Россию резко вырос ввоз автомобилей ушедших из страны брендов

Автор: Артем Рязанов

В первый месяц весны российский авторынок показал значительный рост. Общий объем импорта новых легковых автомобилей в марте 2026 года увеличился на 40% по сравнению с мартом прошлого года и составил 33 254 машины. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

При этом объем неофициального (альтернативного) импорта вырос еще сильнее — на 160%. Соотношение официальных и неофициальных поставок составило 51 к 49.

Читать полностью

В Новосибирске через билборды нашли 38 угнанных машин

Автор: Артем Рязанов

С начала 2025 года в Новосибирске благодаря размещению данных на 150 цифровых билбордах удалось разыскать 38 похищенных автомобилей из 54 заявленных. Об этом сообщили Infopro54 в региональном ГУ МВД.

Как уточнили в ведомстве, поиск ведется в рамках трёхстороннего соглашения. Документ в 2025 году подписали руководители ГУ МВД РФ по региону, администрации города и группы компаний Russ.

Читать полностью

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности