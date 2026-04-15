ФАС предлагает изменить расчет тарифов на техосмотр автомобилей

Федеральная антимонопольная служба разместила на портале regulation.gov.ru сообщение о подготовке приказа, вносящего изменения в методику определения предельных тарифов на техническое обслуживание.

Действующая методика была внедрена в 2022 году. Она требует от регионов собирать предложения от операторов технического осмотра (ТО) по изменению тарифов. Согласно действующим правилам, предложения должны предоставить не менее 50% региональных операторов. Если количество предложений не достигает этой квоты, тариф корректируется в соответствии с инфляцией. Практика показала, что бизнес редко предоставляет необходимую информацию для таких расчетов. В итоге Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила снизить этот порог, но конкретные параметры пока не определены, так как проект соответствующего приказа еще не опубликован.

Антимонопольщики надеются, что поправка будет «стимулировать операторов техосмотра представлять необходимую информацию, что впоследствии может привести к более широкому применению в регионах расчетного метода».

Одновременно с этим в новом варианте методики будет учтена новая 500-рублевая госпошлина, введенная с 1 января 2025 года поправками к Налоговому кодексу. Речь идет о дополнительной пошлине для автовладельцев, которую они будут платить сверх официального тарифа на техосмотр. Она предназначена для формирования диагностической карты в Единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО) МВД. Как именно эта пошлина будет рассчитываться и учитываться, пока неясно.

Напомним, с начала 2026 года тарифы на техосмотр легкового транспорта увеличились в среднем на 9,7%, согласно методике ФАС. С 1 января 2026 года предельный размер платы за проведение технического осмотра легковых автомобилей на территории Новосибирской области установлен в размере 1202 рублей. Владельцы личных автомобилей обязаны проходить техосмотр только при перерегистрации машин старше четырех лет или при внесении изменений в их конструкцию. В 2024 году в РФ было выдано 5,9 млн диагностических карт по результатам техосмотра легковых автомобилей. Данные за 2025 год пока не опубликованы.

