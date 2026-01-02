Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Авто Общество

В 2026 году автовладельцев ждет увеличение расходов: в Новосибирске вырос транспортный налог, утильсбор и подорожал техосмотр

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Обслуживание и содержание автомобиля по всем правилам для определенных категорий может стать непозволительной роскошью

В 2026 году содержание автомобиля в России, в том числе и в Новосибирской области, станет ощутимо дороже. С 1 января в силу вступил комплекс мер, который затронет кошельки владельцев транспортных средств: очередное плановое повышение утилизационного сбора, рост стоимости технического осмотра, увеличение транспортного налога в ряде регионов, включая Новосибирскую область, и повышение акцизов на топливо.

Акцизы на топливо: традиционный плановый рост

Автовладельцев ждет очередное подорожание топлива. С 1 января 2026 года ставки акцизов на бензин класса 5 и дизельное топливо планово выросли на 5,1%. Акциз на тонну автобензина пятого класса повышен с 17 088 до 17 959 рублей, а на дизтопливо — с 12 120 до 12 738 рублей. Согласно подписанному президентом закону, индексация ставок будет продолжаться и в последующие годы. В пересчете на литр это означает рост акцизной нагрузки примерно на 0,6-0,9 рубля, что скорее всего приведет к удорожанию топлива на заправках.

Транспортный налог: рост для большинства автомобилей Новосибирской области

Новосибирское заксобрание в ноябре 2025 года окончательно утвердило повышение ставок транспортного налога, которое вступило в силу с текущего года. Решение было принято для адаптации к экономическим реалиям и увеличения поступлений в дорожный фонд региона. Согласно новым ставкам, налог вырос в среднем на 10,9%.

Изменения носят дифференцированный характер. Например, ставка для маломощных автомобилей до 100 л.с. повысилась с 11 до 12 рублей за лошадиную силу, а в категории 100-150 л.с. — с 16,5 до 18 рублей. Для более старых автомобилей также произошло увеличение: так, владельцы машин мощностью 150-200 л.с. возрастом от 5 до 10 лет будут платить 45,5 рубля вместо прежних 41 рубля, а за авто старше 10 лет — 30,5 рубля вместо 27,5. Ставки для автомобилей младше пяти лет в наиболее популярных мощностных категориях (150-200 л.с., 200-250 л.с. и свыше 250 л.с.) остались без изменений. Первые налоговые уведомления по новым ставкам автовладельцы области получат в 2027 году.

Утильсбор: продолжение роста по плану до 2030 года

Параллельно с 1 января 2026 года произошла очередная плановая индексация утилизационного сбора на ввозимые автомобили — на 10-20% в зависимости от характеристик транспортного средства. Это повышение является частью долгосрочного правительственного плана, рассчитанного до 2030 года.

Особенно заметен рост для мощных автомобилей. Например, для нового Volkswagen Tiguan с двигателем 220 л.с. утильсбор увеличился на 158 000 рублей и составил 953 000 рублей. Ранее, 1 декабря 2025 года, также вступили в силу новые правила расчета, лишившие льгот автомобили с двигателем мощнее 160 л.с., ввозимые физическими лицами для личного пользования. Это привело к резкому увеличению сборов на такие машины, сравняв их с платежами для коммерческих импортеров.

Подорожание техосмотра

Технический осмотр транспортных средств в 2026 году также подорожал. В среднем по стране стоимость процедуры выросла примерно на 9,5%-9,7%. В большинстве регионов, включая Москву и Московскую область, цена теперь составляет около 1200-1300 рублей.

Другие нововведения

Помимо финансовых изменений, с начала года вступили в силу и другие новшества. В правила дорожного движения добавлены новые знаки, включая вертикальную «Стоп-линию» и знак «Глухие пешеходы». Также ужесточилось наказание за перевозку детей без автокресла — штраф вырос до 5000 рублей. Прекратил действие механизм автоматического продления водительских прав, введенный в 2022 году. Теперь удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2026 года, необходимо менять в обычном порядке.

Ранее редакция рассказывала, что с декабря 2025 года полис ОСАГО в Новосибирске подорожал в два раза.

 

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Новогоднее обращение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Все материалы

Рубрики : Авто Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : утильсбор Техосмотр стоимость ОСАГО рост цен на бензин

588
0
0
Предыдущая статья
Новосибирская область экспортировала 88 тонн кедровых орехов
Следующая статья
Четыре подготовленные новосибирскими кинологами собаки отправлены в зону СВО

Четыре подготовленные новосибирскими кинологами собаки отправлены в зону СВО

Автор: Мария Гарифуллина

Четыре служебные собаки, подготовленные кинологами Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий, отправлены в зону проведения специальной военной операции. Это уже вторая отправка подготовленных служебных собак, с которыми работают специалисты новосибирского вуза, на указанную территорию.

В новой группе четыре собаки с разным опытом. Немецкая овчарка Крафта четыре с половиной года прослужила в розыскной службе. Белая швейцарская овчарка Раф три года занималась спортом по послушанию и работе носом. Лабрадор-ретривер Зевс имеет двухлетний стаж обнаружения наркотических средств. Самый молодой участник — метис немецкой овчарки и хаски по кличке Барон. За полтора месяца студенты факультета среднего профессионального образования вместе с наставником научили собак реагировать на посторонних, оповещать лаем и работать по охране, сохраняя устойчивое послушание и чёткую связь с проводником.

Читать полностью

Новосибирская область экспортировала 88 тонн кедровых орехов

Автор: Мария Гарифуллина

В 2025 году Новосибирская область экспортировала значительные объемы дикоросов. Одной из ключевых позиций стал кедровый орех. По данным Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, Новосибирская область отправила в Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Молдову и Германию 88 тонн кедровых орехов.

Общая картина экспорта дикоросов из Сибири показывает, что Новосибирская область является одним из заметных игроков этого рынка, наряду с соседними регионами. Всего из трёх подведомственных управлению регионов — Новосибирской, Томской и Кемеровской областей — за рубеж было отгружено 1403 тонны кедровых орехов. Томская область, традиционно являющаяся лидером по заготовке кедрача, экспортировала 1285 тонн орехов, а Кемеровская область — 30 тонн.

Читать полностью

Новосибирский зоопарк объявил о росте цен на билеты из-за инфляции

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 января 2026 года в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило повысилась стоимость входных билетов. Информацию об этом зоологический парк опубликовал на своих официальных страницах в соцсетях. Входной взрослый билет теперь стоит 700 рублей, льготный билет — 350 рублей. Для детей в возрасте до 7 лет посещение остаётся бесплатным.

Решение о пересмотре цен зоопарк объяснил ростом цен на корма для животных и общими инфляционными процессами.

Читать полностью

Кофе и шоколад стали лидерами подорожания по итогам года в Новосибирске

Автор: Мария Гарифуллина

Infopro54 проанализировал данные Новосибирскстата об изменении потребительских цен в прошедшем году и составил список продуктов, которые подорожали сильнее всего. В Новосибирской области лидерами продуктовой инфляции стали кофе, шоколад, кальмары и говядина.

Зерновой кофе за год подорожал на 36,7%. Для регионального рынка это абсолютный рекорд. Растворимый кофе стал дороже на 22,5%. У кофейной инфляции есть несколько причин. Ключевым фактором называют неурожай в Бразилии и Вьетнаме. Участники российского рынка также указывают на логистические издержки.

Читать полностью

В Новосибирской области продлен срок работы Левобережной свалки

Автор: Мария Гарифуллина

Правительство Новосибирской области приняло решение о продлении срока эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Левобережный». Новые сроки указаны в постановлении от 19 декабря 2025 года, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Левобережная свалка должна была закрыться для приема мусора в начале 2026 года. Власти еще несколько месяцев назад называли эти сроки актуальными и напоминали, что указанный полигон исчерпал допустимый объем размещения ТКО. Потоки должны были перенаправить на Гусинобродскую свалку. Но, как показывает новый документ, решение было пересмотрено. Теперь в графе «срок планируемого вывода объекта из эксплуатации» в отношении полигона «Левобережный» указан 2028 год.

Читать полностью

В Новосибирске ученые создали многофокусный VR-шлем для подготовки космонавтов

Автор: Мария Гарифуллина

Российские ученые разработали новый шлем виртуальной реальности с многофокусной системой, способный обеспечить более глубокое погружение и предназначенный, в частности, для тренировок в условиях, имитирующих открытый космос. По словам заместителя директора Института автоматики и электрометрии СО РАН, декана факультета информационных технологий НГУ Михаила Лаврентьева, устройство в перспективе может использоваться для подготовки космонавтов и подводников, а также для дистанционного управления оборудованием на Луне.

Разработка создана специалистами ИАиЭ СО РАН совместно с компанией «Софтлаб-нск» и Конструкторско-технологическим институтом научного приборостроения СО РАН. Как пояснил Лаврентьев, ключевая задача прибора — решить проблему рассогласования естественных механизмов восприятия глубины, которые возникают при использовании обычных VR-шлемов. Человеческий мозг определяет расстояние до объекта, используя бинокулярное зрение и аккомодацию хрусталика. В стандартных гарнитурах эти два механизма вступают в конфликт, что через 20-30 минут часто вызывает головную боль, головокружение и искаженное восприятие пространства.

Читать полностью
Актуальный разговор

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Новогоднее обращение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Общество

Четыре подготовленные новосибирскими кинологами собаки отправлены в зону СВО

Авто Общество

В 2026 году автовладельцев ждет увеличение расходов: в Новосибирске вырос транспортный налог, утильсбор и подорожал техосмотр

Бизнес Общество

Новосибирская область экспортировала 88 тонн кедровых орехов

Общество

Новосибирский зоопарк объявил о росте цен на билеты из-за инфляции

Бизнес Общество Экономика

Кофе и шоколад стали лидерами подорожания по итогам года в Новосибирске

Власть Общество

В Новосибирской области продлен срок работы Левобережной свалки

Общество Технологии

В Новосибирске ученые создали многофокусный VR-шлем для подготовки космонавтов

Общество

В первую декаду января в Новосибирске будут снегопады и умеренные морозы

Культура Общество

Новосибирский кинокритик рассказал, какие фильмы зумеры считают новогодними

Общество

Новосибирск вошел в ТОП-5 самых красиво украшенных к Новому году городов

Власть Общество Спорт Финансы

Новосибирским командам в 2026 году дадут меньше денег: финансирование ХК «Сибирь» из бюджета сокращено на 15,4 миллиона рублей

Общество

Более 3,5 тысяч пассажиров новосибирской авиакомпании встретят Новый год в полете

Власть Общество

Не ищите неприятности: как отметить Новый год в Новосибирске и не нарушить закон

Бизнес Общество

На ёлочных базарах Новосибирска не проданными останутся до 30% ёлок

Общество

Новосибирцы определились с новогодним бюджетом

Актуальный разговор Власть Общество

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Общество

Иеромонах Феодорит назвал нежелательные для россиян елочные игрушки

Город Общество

Новосибирцам предлагают встретить Новый год в центре города

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности