В 2026 году автовладельцев ждет увеличение расходов: в Новосибирске вырос транспортный налог, утильсбор и подорожал техосмотр

В 2026 году содержание автомобиля в России, в том числе и в Новосибирской области, станет ощутимо дороже. С 1 января в силу вступил комплекс мер, который затронет кошельки владельцев транспортных средств: очередное плановое повышение утилизационного сбора, рост стоимости технического осмотра, увеличение транспортного налога в ряде регионов, включая Новосибирскую область, и повышение акцизов на топливо.

Акцизы на топливо: традиционный плановый рост

Автовладельцев ждет очередное подорожание топлива. С 1 января 2026 года ставки акцизов на бензин класса 5 и дизельное топливо планово выросли на 5,1%. Акциз на тонну автобензина пятого класса повышен с 17 088 до 17 959 рублей, а на дизтопливо — с 12 120 до 12 738 рублей. Согласно подписанному президентом закону, индексация ставок будет продолжаться и в последующие годы. В пересчете на литр это означает рост акцизной нагрузки примерно на 0,6-0,9 рубля, что скорее всего приведет к удорожанию топлива на заправках.

Транспортный налог: рост для большинства автомобилей Новосибирской области

Новосибирское заксобрание в ноябре 2025 года окончательно утвердило повышение ставок транспортного налога, которое вступило в силу с текущего года. Решение было принято для адаптации к экономическим реалиям и увеличения поступлений в дорожный фонд региона. Согласно новым ставкам, налог вырос в среднем на 10,9%.

Изменения носят дифференцированный характер. Например, ставка для маломощных автомобилей до 100 л.с. повысилась с 11 до 12 рублей за лошадиную силу, а в категории 100-150 л.с. — с 16,5 до 18 рублей. Для более старых автомобилей также произошло увеличение: так, владельцы машин мощностью 150-200 л.с. возрастом от 5 до 10 лет будут платить 45,5 рубля вместо прежних 41 рубля, а за авто старше 10 лет — 30,5 рубля вместо 27,5. Ставки для автомобилей младше пяти лет в наиболее популярных мощностных категориях (150-200 л.с., 200-250 л.с. и свыше 250 л.с.) остались без изменений. Первые налоговые уведомления по новым ставкам автовладельцы области получат в 2027 году.

Утильсбор: продолжение роста по плану до 2030 года

Параллельно с 1 января 2026 года произошла очередная плановая индексация утилизационного сбора на ввозимые автомобили — на 10-20% в зависимости от характеристик транспортного средства. Это повышение является частью долгосрочного правительственного плана, рассчитанного до 2030 года.

Особенно заметен рост для мощных автомобилей. Например, для нового Volkswagen Tiguan с двигателем 220 л.с. утильсбор увеличился на 158 000 рублей и составил 953 000 рублей. Ранее, 1 декабря 2025 года, также вступили в силу новые правила расчета, лишившие льгот автомобили с двигателем мощнее 160 л.с., ввозимые физическими лицами для личного пользования. Это привело к резкому увеличению сборов на такие машины, сравняв их с платежами для коммерческих импортеров.

Подорожание техосмотра

Технический осмотр транспортных средств в 2026 году также подорожал. В среднем по стране стоимость процедуры выросла примерно на 9,5%-9,7%. В большинстве регионов, включая Москву и Московскую область, цена теперь составляет около 1200-1300 рублей.

Другие нововведения

Помимо финансовых изменений, с начала года вступили в силу и другие новшества. В правила дорожного движения добавлены новые знаки, включая вертикальную «Стоп-линию» и знак «Глухие пешеходы». Также ужесточилось наказание за перевозку детей без автокресла — штраф вырос до 5000 рублей. Прекратил действие механизм автоматического продления водительских прав, введенный в 2022 году. Теперь удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2026 года, необходимо менять в обычном порядке.

Ранее редакция рассказывала, что с декабря 2025 года полис ОСАГО в Новосибирске подорожал в два раза.