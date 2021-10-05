Мошенники похитили у пациентов больницы свыше 6 млн рублей

Как сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области, прокуратура Дзержинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 сотрудниц государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3».

Схема была до боли проста: сотрудницы, использовав свое служебное положение и психическое состояние пациентов, находили больных с тяжелой судьбой, у которых не было ни родственников, ни социальных связей, и присваивали себе все денежные средства с банковских карт подопечных с помощью «Мобильного банка». Медицинские работники имели доступ к 12 банковским картам. За весь период с 2016 по 2019 год мошенникам удалось отнять более 6 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. В ведомстве уточнили, что в зависимости от роли и степени участия сотрудницы медицинского учреждения обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 3 ст. 159.3 УК РФ («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»), ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Кроме того, заведующая отделением получила взятки в виде денежных средств на сумму более 2 млн рублей за размещение в лечебном учреждении граждан и их последующее лечение.

Прокуратура сообщает, что уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, в 2020 году возбуждено уголовное дело в отношении руководителей «Сибирского центра здоровья», которые под предлогом оказания высококачественных медицинских услуг вынуждали пенсионеров брать крупные потребительские кредиты. Предварительно установлено, что клиентами организации являлись не менее 100 жителей Новосибирска в возрасте старше 60 лет. В настоящее время 3 фигурантам — управляющему и 2 менеджерам — предъявлено обвинение в мошенничестве. Все они заключены под стражу.