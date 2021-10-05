Региональные практики устойчивого развития

Как отметили участники первой Сибирской конференции по устойчивому развитию, которая была организована информационно-аналитическим порталом Inforpo54, хвататься за все цели сразу — бессмысленно. Не удастся нормально реализовать ни одной. Регионам необходимо сначала сосредоточиться на ключевых болевых точках для территории и работать с ними, постепенно расширяя список целей. Бизнесу же стоит пересмотреть свои процессы и оценить, с каких целей можно начать реализацию повестки устойчивого развития. Делать это в любом случае придется.

В ходе пленарного заседания директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ Наталья Стапран отметила, что на федеральном уровне в России повестка устойчивого развития активно продвигается, все национальные цели ведут к достижению одной или более ЦУР, а на региональном уровне самое главное — активно вовлекать региональные власти в повестку, формировать отчетность на уровне регионов.

А теперь подробнее о практиках устойчивого развития, которые уже реализуют компании, работающие в Сибири. С помощью видеокомментариев выступлений и слайдов можно узнать, на какие цели сделали акценты участники первой Сибирской конференции по устойчивому развитию, а также попробовать применить их опыт в своих компаниях.

Mars: перерабатывают 90% отходов, которые производят

Mars — частная транснациональная компания — приняла программу по устойчивому развитию в 2017 году. У компании интересные наработки в части раздельного сбора отходов, ответственного потребления и ресурсосбережения. Все они реализуются в том числе и на новосибирском предприятии. Mars постоянно изучает практики устойчивого развития, появляющиеся на рынке, и может дать им экспертную оценку.

Олег Андриянов, директор фабрики Mars по производству кормов для домашних животных в Новосибирске

«Магнит»: цели устойчивого развития оцифрованы в KPI

Один из крупнейших российских ритейлеров представил стратегию устойчивого развития в 2020 году. Компания выбрала для себя пять основных фокусных зон. Цели «Магнита» диверсифицированы в соответствии с практиками реализации повестки устойчивого развития с партнерами, сотрудниками компании, общественными организациями, а также с потребителем. Этот опыт могут проанализировать как компании малого и среднего бизнеса, работающие с ритейлом напрямую, так и занятые в сфере производства различных товаров и продуктов питания, логистики, складской недвижимости, а также НКО.

Елена Погодаева, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами в Сибири ПАО «Магнит» (Новосибирск)

Coca-Cola HBC Россия: приоритеты ЦУР оцифрованы в ключевые показатели региональных руководителей

По каждому из выбранных приоритетов повестки устойчивого развития в компании прописаны четкие критерии, за которые отвечает руководитель непосредственного предприятия. В конце года проверяется их выполнение, плюс оценку проводит внешний аудитор. У компании, в том числе в Новосибирске, хорошие наработки в части ответственного потребления и образовательных программ для школьников и студентов.

Антон Калтыгин, региональный руководитель по взаимодействию с органами власти, Coca-Cola HBC Россия (Новосибирск)

«Балтика»: важно, чтобы проекты повестки ЦУР пронизывали все процессы компании и в них вовлекались сотрудники

Программу устойчивого развития в компании приняли в 2017 году. Сегодня «Балтика» уже достигла определенных результатов по инициативам, которые определены как ключевые: углеродная нейтральность пивоварен и сокращение на 30% углеродного следа готовой продукции к 2030 году, двукратное сокращение водопотребления к 2030 году, продвижение ответственного потребления пива и снижение травматизма среди сотрудников и подрядчиков до нуля несчастных случаев. Например, по итогам 2020-го компания на 7% снизила углеродный след по всей цепочке жизненного цикла продукции — «от поля до бокала», в частности, за счет реализации инициатив по рециклингу отходов, сокращения выбросов в логистике, заместив часть потребления электричества на заводах «зеленым» топливом и т. д. В реализацию всех проектов «Балтики» вовлекаются сотрудники. В том числе активно участвуют в реализации в регионе совместных экологических инициатив с партнерами в рамках Национального совета по корпоративному волонтерству.

Анастасия Малетина, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям, пивоваренная компания «Балтика» в регионе Сибирь (Новосибирск)

«Филип Моррис Интернэшнл» в России: залог эффективности реализации программ в области устойчивого развития — координация действий государства, бизнеса и общества

Наибольшего прогресса в повестке устойчивого развития добились международные публичные компании. Одна из них, «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ), поставила перед собой амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности на производственных площадках в России и мире. Компания обладает богатым опытом проведения долгосрочных благотворительных программ и волонтерских проектов с участием собственных сотрудников и сотрудников партнерских организаций. ФМИ готова делиться наработанными практиками со всеми заинтересованными сторонами как в рамках Национального совета по корпоративному волонтерству, так и на любых других международных, федеральных и региональных площадках.

Ирина Жукова, директор по устойчивому развитию, Россия и Восточная Европа «Филип Моррис Интернэшнл», председатель Национального совета по корпоративному волонтерству (Москва)

В настоящее время во всех странах присутствия ФМИ трансформирует свой бизнес в направлении производства и реализации инновационной бездымной продукции, а также технологических решений, не связанных с табаком и никотином, направленных на повышение качества жизни потребителей.

Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России, председатель регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области

«МЕГА ИКЕА»: сейчас в Сибири перерабатываются 70% собранных компанией отходов

«МЕГА ИКЕА» представила обновленную стратегию устойчивого развития в 2020 году. В ней выделены три ключевых приоритета. На сегодняшний день у компании есть колоссальный опыт по раздельному сбору отходов, их переработке и запуске во вторую жизнь, по эффективному использованию ресурсов, а также ответственному потреблению. В портфеле «МЕГА ИКЕА» кейсы о том, как правильно выстроить работу с партнерами, сотрудниками и клиентами — покупателями.

Алексей Колгушкин, директор «ИКЕА» в Новосибирске, и Светлана Лансфорд, управляющий торговым центром «МЕГА» (Новосибирск)

Кстати, одним из сервисов повестки устойчивого развития в «ИКЕА» является выкуп мебели — клиенту возвращаются 40% от ее стоимости, а потом она вновь предлагается покупателю по сниженной стоимости. Кроме того, компания принимает мебель на переработку. Часть в хорошем состоянии передается на благотворительность, остальное идет на производство новой мебели. Это предложение не имеет аналогов в мире. На выходе — еще несколько интересных и уникальных проектов.

Алексей Троеглазов, бизнес-партнер, отдел устойчивого развития «ИКЕА Россия» (Москва)

ММК: повестка устойчивого развития в производстве

Промышленные предприятия, даже созданные почти 100 лет назад, тоже могут реализовывать мероприятия в рамках ЦУР. Конечно, это будет сложнее, чем для новых заводов, которые строятся с нуля уже с заложенными критериями устойчивого развития. Тем не менее у ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» выработан системный подход к снижению выбросов СО2, решению социальных вопросов в интересах жителей Магнитогорска. Результаты этой работы оценивают международные аудиторы.

Ярослава Врубель, руководитель направления по устойчивому развитию ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», руководитель Школы экологических компетенций Российского экологического общества, кандидат юридических наук (Магнитогорск)

«Сибирское стекло»: готовы развивать сеть по сбору отходов стекла вместе с партнерами

Еще семь лет назад новосибирское предприятие «Сибстекло» начало активно продвигать направление, связанное с возвратом стеклянной упаковки в хозяйственный оборот, которое соответствует одной из ЦУР. Завод инвестирует собственные средства в создание системы сбора и обработки стеклобоя, а также производственных мощностей для его утилизации. В портфеле компании — кейсы, предполагающие взаимодействие с властью, партнерами, населением, а также участие в образовательных программах.

Антон Мор, генеральный директор ООО «Сибирское стекло» (Новосибирск)

«Сибантрацит»: готовит отчет об устойчивом развитии

Компания, работающая в Новосибирской области, реализует целый ряд проектов, связанных с повесткой устойчивого развития: экологические, решение локальных проблем совместно с органами власти, поддержка социальных инициатив.

Сейчас компания готовит ESG-отчет за 2020 и 2021 годы, где планирует показать динамику выполнения повестки ЦУР.

Елена Лещинская, руководитель управления КСО и коммуникаций ООО «УК «Сибантрацит» (Москва)

PepsiCo: во все программы стараются вовлекать максимальное количество партнеров

Концепция устойчивого развития PepsiCo Positive, озвученная в середине сентября, базируется на трех основных направлениях: устойчивое земледелие, устойчивая цепочка поставок и правильный выбор. Эту концепцию компания реализует во всех регионах присутствия. Напомним, в Новосибирске реализуется крупный инвестиционный проект PepsiCo, куда вовлекаются местные фермеры.

Кроме того, компания через гранты активно поддерживает общественные инициативы. В частности, создает сеть экоцентров в регионах России совместно с АНО «Собиратор», направленных на утилизацию вторсырья. Кстати, под этот проект PepsiCo и «Собиратор» могут привлечь партнеров в Новосибирске и других городах Сибири и до 2027 года создать еще семь центров. В компаниях открыты к диалогу с местными активистами.

Ольга Каверина, менеджер по благотворительности и КСО PepsiCo Россия, СНГ, Украина, Грузия (Москва), и Анастасия Перевозникова, АНО «Собиратор» (Москва)

Salym Petroleum: в разработке программ ЦУР использовались лучшие международные практики

У нефтяной компании Salym Petroleum Development за 18 лет наработан портфель интересных кейсов, основанных на международных практиках акционеров в области корпоративной социальной ответственности. Речь идет о снижении экологического воздействия на окружающую среду, сохранении культурного наследия малых народов, грантовой поддержке малого бизнеса в сельских населенных пунктах, поддержке здравоохранения и образовательных программ.

Алла Мишина, старший советник по внешним связям и устойчивому развитию Salym Petroleum Development N.V. (Москва)

Сибирские НКО: роль общественных организаций в продвижении ЦУР недооценена

По мнению представителей некоммерческих организаций Новосибирской области, сегодня ключевой задачей является донесение Целей устойчивого развития до простых людей. В регионе очень сильный некоммерческий сектор, у которого накоплен уникальный опыт взаимодействия с самыми разными слоями населения, а также имеются уникальные наработки, что можно тиражировать не только в другие субъекты федерации, но и на региональный уровень.

Елена Малицкая, председатель комиссии ОП Новосибирской области по развитию общественных инициатив, благотворительности добровольчества и СО НКО, президент фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» (Новосибирск)

Обратите внимание, что большая часть компаний, представивших кейсы на первой Сибирской конференции по устойчивому развитию, готовы делиться своими наработками с органами власти, малым и средним бизнесом, общественниками. У некоторых есть акселераторы, в чьих рамках потенциальных партнеров или просто желающих работать по повестке устойчивого развития обучают инструментам ЦУР. На реализацию проектов по некоторым целям можно получить грантовую поддержку. Например, такие проекты есть у «Сибантрацита», «Филип Моррис Интернэшнл». Интересный акселератор — у «Россельхозбанка» (Подробнее о нем в материале «Цели устойчивого развития прописывают для регионального бизнеса». — Ред.).

Отметим, что информационно-аналитический портал Inforpo54 вводит постоянную рубрику и планирует серию публикаций, посвященных повестке устойчивого развития, в том числе о кейсах компаний и регионов, работающих с ЦУР. В 2022 году в Новосибирской области пройдет вторая Сибирская конференция по устойчивому развитию.

Полная версия Первой сибирской конференции по целям устойчивого развития