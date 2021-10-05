Mars предупредил об ограничениях поставок Bounty

Американский производитель кондитерских изделий Mars предупредил клиентов об ограничении поставок батончиков и конфет под брендом Bounty, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо российской структуры американской компании Mars.

— Вынужденное ограничение поставок Bounty обусловлено повышенным спросом в начале года и снижением поставок сырья. Компания рассчитывает восстановить запасы продукции бренда к середине октября 2021 года, — говорится в сообщении.

Продажи продукции под брендом Bounty в 2020 году оцениваются почти в 5 млрд рублей. По данным газеты, ограничения поставок могут быть связаны с нехваткой и неурожаем кокосовой стружки и могут продлиться до 2022 года.

Mars — один из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Портфель брендов включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и др. В России шоколадные батончики выпускаются на фабрике в Ульяновской области. По оценкам Euromonitor International, в 2020 году бренд Bounty занимал около 1,1% сегмента шоколадных кондитерских изделий в России с общим оборотом 453,15 млрд руб. Таким образом, на продажи Bounty пришлось около 4,98 млрд руб. В 2020 году вся выручка Mars в РФ была 139,5 млрд руб.