Рекламодателям

В новосибирском Минсельхозе сообщили о росте цен на молоко — по 5-6 копеек за неделю

  • 04/10/2022, 17:06
Автор:
Цены на молоко
Участники рынка говорят, что потенциал повышения цен на молоко и молочные продукты не исчерпан.

— За минувшую неделю валовое производство молока в сутки в регионе составило 1911 тонн — плюс 157 тонн у уровню 2021 года. Суточные надои на корову составили 16,3 кг — на 2,1 кг выше уровня соответствующего периода прошлого года, — сообщил на оперативном совещании министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Ситуацию на рынке сырого молока чиновник назвал стабильной. По его словам, средняя цена реализации молока за кг — 31 рубль 47 копеек.

— В последнее время наблюдается несущественный рост — в пределах 5-6 копеек за неделю, — добавил Лещенко.

Производители молока готовятся повышать цены

В августе прошлого года участники рынка в комментариях редакции сообщали, что до апреля 2021 года цена на сырое молоко составляла 31 руб./кг (везде — без НДС), к началу летнего периода она опустилась до 28-30 руб./кг. При этом эксперты поясняли, что базисная цена за литр сырого молока без НДС в регионе варьировалась от 20 до 25 руб./л, при том что затраты на доставку до покупателя доходили до 3-5 руб./л. Ряд собеседников редакции прогнозировали, что если цена на сырое молоко не вырастет осенью 2021 года минимум на 15%, то всем участникам рынка придется задуматься о сокращении производства молока. Причем речь будет идти не только о небольших фермерах и ЛПХ, как весной 2021 года, но и крупных производителях.

Председатель правления Союза производителей и переработчиков молока «Союзмолоко.Сибирь», председатель совета директоров холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко напомнил, что в 2021 году резко подорожала продукция растениеводства, в том числе фуражное зерно. Кроме того, энергетические и белковые корма выросли в цене в 2 раза.

Председатель правления Союза производителей и переработчиков молока «Союзмолоко.Сибирь», председатель совета директоров холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко— При таком удорожании кормов, которые в стоимости молока составляют до 60%, рост цен на него в 2021 году был аргументирован, — рассуждает он. — Сейчас в моменте стоимость кормов подешевела, соответственно, у молочников снижаются расходы на корма. Хотя при этом растут расходы на ГСМ, запчасти, выплату зарплаты и т.д. В итоге резкого роста цен на молоко мы сейчас не видим, прирост на 5-6 копеек в неделю — это незначительные сезонные колебания, когда скот уходит на зимнее содержание. Хотя, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цена сырого молока и commodities превышает прошлогодние уровни, что сегодня позволяет молочникам выживать.

При этом собеседник редакции уверен, что потенциал повышения цен на молоко и молочные продукты не исчерпан. О какой индексации может идти речь, он говорить отказался, отметив, что сейчас слишком много неизвестных для любого прогноза.

— На цены на молоко давит сильный рубль, слабый потребительский спрос, связанный с низкой платежеспособностью населения, а также санкции и стагнация экономики, — комментирует Игорь Елисеенко. — На рынке мы видим даже небольшое снижение спроса. Сильно просели продажи премиальной молочной продукции, также мы видим падение продаж йогуртно-десертной группы. По традиционным сегментам молочной продукции — молоку, сметане, творогу — удалось замедлить падение продаж.

Ассортимент молока и сока могут сократить

Ассортимент молока и сока могут сократить

По данным Новосибирскстата, в августе 2022 года молоко цельное пастеризованное жирностью 2,5-3,2% продавалось в регионе по цене 76,96 коп./л. Цельное стерилизованное — 103,15 руб./л. Годом ранее — 63,34 и 91,08 рублей соответственно. За год на пастеризованное молоко цены постепенно росли. По стерилизованному пик цены пришелся на апрель 2022-й — 112,54 руб./л. После этого цена немного снизилась.

Что касается других молочных продуктов, то масло сливочное в августе 2022 в области продавалось по цене 814,37 руб./кг, в июле — 850,4 руб./кг, а в августе 2021-го — 632,64 руб./кг. Сметана — 236,75 руб./кг (в августе 2021-го — 195,13 руб./кг), кисломолочные продукты — 91,59 рубля (71,22 рубля), сливки питьевые — 282,58 рубля (226,03 рубля).

 

Ранее редакция приводила мнение высокопоставленного красноярского чиновника об «аттракционах на кассе», связанных с маркировкой молока и молочных продуктов. 

Фото: pixabay  — Squirrel_photos

391

Рубрики : Общество Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : Цены на молоко


загрязнение водоемов

Новосибирская область заняла 4 место в России по загрязнению водоемов

За полгода в регионе зарегистрирован 51 случай загрязнения водных объектов.
Читать статью >>
Метро в Омске

Строительство метро в Омске планируют возобновить в 2024 году

Губернатор Омской области отметил, что пока рано говорить, во сколько обойдется этот проект.
Читать статью >>
Добыча золота

В Новосибирске оштрафована московская золотодобывающая компания

За нарушение законодательства о недропользовании при добыче золота.
Читать статью >>
Русфонд

Русфонд собирает деньги на лечение девочки с диагнозом ДЦП

Необходимо собрать — 208 355 рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

руководитель комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО «Дивес Груп» Евгения Чавкина

Мнение бизнеса. Почему в России тормозит импортозамещение?

Региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» Новосибирской области совместно с агентством стратегического маркетинга Strategra провело исследование потребителей дефицитных товаров в регионе.
Все материалы
Лента новостей

Выяснились причины отставания от графика строительства ледовой арены в Новосибирске

04/10/2022, 18:09

Мошенники пытались заработать на праздничном ажиотаже с цветами перед 8 марта

04/10/2022, 17:10

Красноярского инвестора поймали на продаже леса налево

04/10/2022, 16:50

Свой четвертый сезон новосибирский театр «13 трамвай» начнет в новом зале

04/10/2022, 16:00
Популярное

Как наплыв россиян в безвизовые страны повлиял на цены на аренду недвижимости?

04/10/2022, 18:21

На «Госуслугах» теперь можно обжаловать призыв по частичной мобилизации

04/10/2022, 10:04

В российских ТЦ могут появиться «Почта России» и офисы МФЦ

03/10/2022, 16:55

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Компании МСБ могут получить справки для бизнеса онлайн за 15 минут

04/10/2022, 17:20

Получайте дополнительный доход до 3,5% годовых с картой Банка «Левобережный»

04/10/2022, 10:31

Производитель быстровозводимых модульных зданий из Новосибирска повышает эффективность

03/10/2022, 14:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска