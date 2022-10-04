В новосибирском Минсельхозе сообщили о росте цен на молоко — по 5-6 копеек за неделю

— За минувшую неделю валовое производство молока в сутки в регионе составило 1911 тонн — плюс 157 тонн у уровню 2021 года. Суточные надои на корову составили 16,3 кг — на 2,1 кг выше уровня соответствующего периода прошлого года, — сообщил на оперативном совещании министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Ситуацию на рынке сырого молока чиновник назвал стабильной. По его словам, средняя цена реализации молока за кг — 31 рубль 47 копеек.

— В последнее время наблюдается несущественный рост — в пределах 5-6 копеек за неделю, — добавил Лещенко.

В августе прошлого года участники рынка в комментариях редакции сообщали, что до апреля 2021 года цена на сырое молоко составляла 31 руб./кг (везде — без НДС), к началу летнего периода она опустилась до 28-30 руб./кг. При этом эксперты поясняли, что базисная цена за литр сырого молока без НДС в регионе варьировалась от 20 до 25 руб./л, при том что затраты на доставку до покупателя доходили до 3-5 руб./л. Ряд собеседников редакции прогнозировали, что если цена на сырое молоко не вырастет осенью 2021 года минимум на 15%, то всем участникам рынка придется задуматься о сокращении производства молока. Причем речь будет идти не только о небольших фермерах и ЛПХ, как весной 2021 года, но и крупных производителях.

Председатель правления Союза производителей и переработчиков молока «Союзмолоко.Сибирь», председатель совета директоров холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко напомнил, что в 2021 году резко подорожала продукция растениеводства, в том числе фуражное зерно. Кроме того, энергетические и белковые корма выросли в цене в 2 раза.

— При таком удорожании кормов, которые в стоимости молока составляют до 60%, рост цен на него в 2021 году был аргументирован, — рассуждает он. — Сейчас в моменте стоимость кормов подешевела, соответственно, у молочников снижаются расходы на корма. Хотя при этом растут расходы на ГСМ, запчасти, выплату зарплаты и т.д. В итоге резкого роста цен на молоко мы сейчас не видим, прирост на 5-6 копеек в неделю — это незначительные сезонные колебания, когда скот уходит на зимнее содержание. Хотя, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цена сырого молока и commodities превышает прошлогодние уровни, что сегодня позволяет молочникам выживать.

При этом собеседник редакции уверен, что потенциал повышения цен на молоко и молочные продукты не исчерпан. О какой индексации может идти речь, он говорить отказался, отметив, что сейчас слишком много неизвестных для любого прогноза.

— На цены на молоко давит сильный рубль, слабый потребительский спрос, связанный с низкой платежеспособностью населения, а также санкции и стагнация экономики, — комментирует Игорь Елисеенко. — На рынке мы видим даже небольшое снижение спроса. Сильно просели продажи премиальной молочной продукции, также мы видим падение продаж йогуртно-десертной группы. По традиционным сегментам молочной продукции — молоку, сметане, творогу — удалось замедлить падение продаж.

По данным Новосибирскстата, в августе 2022 года молоко цельное пастеризованное жирностью 2,5-3,2% продавалось в регионе по цене 76,96 коп./л. Цельное стерилизованное — 103,15 руб./л. Годом ранее — 63,34 и 91,08 рублей соответственно. За год на пастеризованное молоко цены постепенно росли. По стерилизованному пик цены пришелся на апрель 2022-й — 112,54 руб./л. После этого цена немного снизилась.

Что касается других молочных продуктов, то масло сливочное в августе 2022 в области продавалось по цене 814,37 руб./кг, в июле — 850,4 руб./кг, а в августе 2021-го — 632,64 руб./кг. Сметана — 236,75 руб./кг (в августе 2021-го — 195,13 руб./кг), кисломолочные продукты — 91,59 рубля (71,22 рубля), сливки питьевые — 282,58 рубля (226,03 рубля).

Ранее редакция приводила мнение высокопоставленного красноярского чиновника об «аттракционах на кассе», связанных с маркировкой молока и молочных продуктов.