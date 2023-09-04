Утро в Новосибирске началось с пробок в 7 баллов

Утро 4 сентября новосибирцы встретили в нескольких пробках. Согласно данным 2ГИС, пробки оценивались в 7 баллов.
Движение было скованно на нескольких участков.
Черепашьим шагом продвигаются автомобили на проспекте Дзержинского, улицах Бориса Богаткова и Никитина. Застряли машины на Красном проспекте в районе площади Калинина, а также у перекрёстка с улицей Гоголя.
Проехать через Октябрьский мост со стороны левого берега тоже проблематично. Но и как же без «кольца ада», там тоже образовалась пробка.
Отметим, что к 11 часам утра ситуация стала немного стабильней. Сервис 2ГИС показывает 6 баллов по пробкам.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск сковали 9-бальные пробки.
Фото: pixabay — Nile
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