Утро в Новосибирске началось с пробок в 7 баллов

Утро 4 сентября новосибирцы встретили в нескольких пробках. Согласно данным 2ГИС, пробки оценивались в 7 баллов.

Движение было скованно на нескольких участков.

Черепашьим шагом продвигаются автомобили на проспекте Дзержинского, улицах Бориса Богаткова и Никитина. Застряли машины на Красном проспекте в районе площади Калинина, а также у перекрёстка с улицей Гоголя.

Проехать через Октябрьский мост со стороны левого берега тоже проблематично. Но и как же без «кольца ада», там тоже образовалась пробка.

Отметим, что к 11 часам утра ситуация стала немного стабильней. Сервис 2ГИС показывает 6 баллов по пробкам.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск сковали 9-бальные пробки.